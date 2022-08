Valdagno Bibliotech: Spid e consulenza informatica

Valdagno, in Biblioteca i giovani promuovono la “cultura digitale con “Bibliotech”

Anche in queste settimane di fine estate, proseguono negli spazi della Biblioteca Civica Villa Valle i progetti pensati per aiutare i cittadini con la tecnologia.

Fino al 9 settembre in tutti i giorni apertura, dalle 9 alle 12, il presidio culturale di viale Regina Margherita si trasforma in “Bibliotech” grazie alla collaborazione con gli studenti dell’ITI Marzotto – Luzzatti.

I giovani delle classi terze dell’istituto aspettano gli utenti per offrire loro consulenza in ambito informatico con informazioni generali, risposte a eventuali dubbi e supporto hardware e software per il funzionamento di apparecchi e programmi.

Nelle mattinate di martedì è in calendario anche un appuntamento speciale per chi vuole scoprire il coding con il linguaggio di programmazione Scratch.

Il mercoledì pomeriggio, dalle 13.30 alle 18.30,

un volontario del servizio civile è invece a disposizione dei cittadini per guidarli nella creazione dello Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale per i servizi digitali delle Pubbliche Amministrazioni.

Per usufruire di questa opportunità – ma anche per avere un supporto nell’accesso ai servizi – è necessario presentarsi con la propria tessera sanitaria, la carta d’identità e un telefono.

Il servizio è realizzato all’interno del progetto “Avatar – Alto Vicentino Digitale” e viene offerto anche a Progetto Giovani il venerdì dalle 15.00 alle 17.30 su appuntamento.

Sempre a disposizione degli utenti, negli spazi della Biblioteca, ci sono poi 6 postazioni pc con connessione internet gratuita e wi-fi anche nell’area esterna, mentre il personale è disponibile per fornire assistenza a chi deve svolgere ricerche in rete, stampare o scansionare materiali.

“Negli anni il ruolo della Biblioteca è cambiato e continua a cambiare per restare al passo con i tempi e le nuove esigenze degli utenti – sottolinea l’assessore alla cultura -. Oggi la biblioteca è molto più che un patrimonio ricco e prezioso di libri, dvd e altri materiali: è un motore di cultura, che promuove la crescita della comunità offrendo progetti e servizi per tutte le fasce d’età che ne frequentano gli spazi per i più svariati motivi: dalle mamme con i neonati ai ragazzi, dagli studenti universitari agli anziani. Ne sono prova questi progetti che contribuiscono ad abbattere le barriere digitali e hanno il valore aggiunto di rendere protagonisti i giovani e le loro competenze“.