Una cosa che comincia per DB: Dino Buzzanti

Torna a settembre, per la sesta edizione, la maratona di lettura “Il Veneto legge”, che si svolgerà venerdì 30 settembre in tutta la Regione.

Anche la Biblioteca Bertoliana partecipa alle varie iniziative proposte come riscaldamento in vista dalla maratona e ospita giovedì 1 settembre alle 18 nell’androne di Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12, l’incontro “Una cosa che comincia per DB: Dino Buzzati”, un reading a più voci di testi tratti dalle opere dell’autore bellunese per celebrarlo a cinquant’anni dalla sua scomparsa.

L’ingresso è libero.

La serata è parte del programma “Verso la Maratona”, un’iniziativa tesa a promuovere la maratona di lettura “Il Veneto legge”, organizzata dall’assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione italiana biblioteche, l’Ufficio scolastico regionale, l’Associazione italiana editori, l’Associazione editori veneti, l’Associazione degli editori indipendenti, l’Associazione librai italiani, il sindacato italiano librai cartolibrai e curate da Leggere per Leggere. Anche quest’anno “Il Veneto legge” ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura.

La Maratona di lettura il Veneto legge

è una manifestazione che per un giorno mette insieme gli educatori e tutti gli attori della filiera del libro per promuovere la lettura e i libri coinvolgendo le principali agenzie (scuole, biblioteche, librerie, case editrici, lettori professionisti) rivolgendosi a tutti i cittadini con l’obiettivo di contribuire a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta. I temi che guideranno le letture di quest’anno sono la letteratura di montagna e la letteratura di collina nelle sue più ampie e ardite declinazioni con attenzione ai sottotemi: i centenari di Luigi Meneghello, Alvise Zorzi, Attilio Carminati, Paolo Barbaro e il cinquantesimo dalla morte di Dino Buzzati.

La Bertoliana, che conserva un ricco carteggio di Dino Buzzati a Neri Pozza (presente nell’archivio editoriale), punta pertanto ad aprire la stagione culturale autunnale con questo omaggio a Dino Buzzati.

“Una cosa che comincia per DB: Dino Buzzati”, oltre alla tappa in Bertoliana, sarà presentato anche a Venezia nella sede regionale di Villa Settembrini, Belluno presso Villa Buzzati e nelle biblioteche di Susegana e San Martino Buonalbergo.

Nella pagina https://ilvenetolegge.it/riscaldamento/ è possibile scoprire tutte le iniziative collegate a Il Veneto Legge 2022.

Programma: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/322162

Vicenza, 26 agosto 2022