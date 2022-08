Venerdì 5 agosto ore 16.30 a Conco va in scena ExVuoto Teatro per il Minifest

Imparare ad accettare le differenze insieme a un dinosauro speciale

Si rinnova l’appuntamento con il Minifest,

la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival, che Venerdì 5 agosto alle 16.30, porterà la compagnia ExVuoto Teatro a Conco (Comune di Lusiana Conco), con la lettura animata di Nonna Dinosaura, per un pubblico a partire dai 5 anni.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Lusiana Conco in collaborazione con Operaestate.

Uno spettacolo scritto e interpretato da Andrea Dellai, anche in scena insieme a Tommaso Franchin per il racconto di Nonna Dinosaura, coinvolgendo con entusiasmo adulti e piccini.

Il protagonista Robertino ama stare in compagnia della nonna e si reca regolarmente a trovarla nella casa che profuma di torta Margherita e di cioccolata, soprattutto nel periodo dell’estate. Le vacanze estive in città sono lunghe per tutti, ma per Robertino significano anche che è arrivato il momento di crescere.

Un giorno il nipotino si reca a visitare l’amata nonna

per farle compagnia, ma una sorpresa lo attende: la nonna è sparita. Dopo un primo momento di terrore, Robertino si mette alla ricerca della nonna scomparsa e al suo posto trova un rettilone gigante. Sconcertato da quella trasformazione il piccolo protagonista deve imparare ad amare la nonna ora dinosaura allo stesso modo, anche se “un po’ diversa” da come era prima, accettandone le differenze per comprenderne i comportamenti.

Se infatti la Nonna Dinosaura rischia di calpestare il nipote non è per fargli del male, ma perché probabilmente non lo aveva visto, o ancora se qua e là scappa una graffiata, Robertino deve imparare a capire che forse la nonna non è ancora abituata ai suoi unghioni affilati. Ma al contempo anche nonna dovrà trovare un nuovo equilibro e accogliere le reazioni degli altri: non dovrebbe risentirsi se le stanno a un metro e mezzo di distanza poiché potrebbero avere paura, non riconoscendola in quelle nuove sembianze. Superare le differenze significa prima di tutto accettarle.

Attraverso questa trasformazione inaspettata Nonna Dinosaura racconta la vecchiaia sotto una luce diversa e in modo divertente e leggero riesce a far capire ai più piccoli che il tempo passa e le cose possono cambiare.

Insieme al lettore e ad un “direttore d’orchestra” i piccoli spettatori impareranno a cooperare per produrre suoni e ru-mori, tutti insieme, come una vera e propria orchestra (ma con il proprio corpo). Un’esperienza non solo di ascolto, ma anche di produzione di suoni e un viaggio attraverso le emozioni: dalla paura al disgusto, dalla gioia alla malinconia.

è una compagine artistica che nasce a Vicenza nel 2012 e comincia la sua sperimentazione in spazi non consueti per il teatro: vetrine dei negozi e spazi sfitti. Al centro della ricerca poetica di exvUoto teatro c’è la costruzione di relazioni: con il pubblico, con il luogo e con gli abitanti. Vince una serie di bandi e residenze artistiche, tra cui la residenza a Verdecoprente nel 2017 dove nasce il progetto di teatro partecipativo Mappatura Emotiva di un territorio che viene poi ospitato, tra gli altri, dall’ Università Ca’ Foscari di Venezia e da diversi Comuni e Festival.

Nel 2019 cura la regia de L’Urlo di Armida, concerto elettrobarocco ideato con Giulia Semenzato, per celebrare i 150 anni dell’Università Ca’Foscari.

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

Lo spettacolo si tiene nel giardino della scuola di infanzia, in caso di maltempo Sala Luigi Poli (biblioteca di Conco)

Ingresso: bambini 2.50€ – adulti 4.50€

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it