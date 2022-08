Trissino: dal 16 agosto attivo un ambulatorio per gli assistiti del Dott. Sterzi

L’ambulatorio sarà aperto a Trissino tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

A fronte della forzata sospensione dell’attività del dott. Sterzi – martedì 9 agosto – in seguito all’inchiesta che lo ha visto coinvolto, l’ULSS 8 Berica ha già predisposto da martedì 16 agosto l’ambulatorio sostitutivo al quale potranno rivolgersi i suoi pazienti, circa 1.500 utenti.

L’ambulatorio avrà sede sempre a Trissino, in via Nazario Sauro n.1, e sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì: più in dettaglio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00. L’accesso potrà avvenire contattando il call center al numero 0444 914843.

Dal 16 agosto al 4 settembre il servizio sarà garantito dai Medici dell’Unità di Continuità Assistenziale del Distretto Ovest, mentre dal 5 settembre entrerà in servizio un medico sostituto.

«Dovevamo prima di tutto garantire la continuità dell’assistenza a circa 1.500 pazienti – sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -. Questa è stata fin da subito la nostra priorità ed esserci riusciti nel giro di pochi giorni rappresenta un grande risultato sul piano organizzativo, tanto più significativo nell’attuale contesto di carenza di medici di medicina generale e in pieno Ferragosto. Ringrazio i medici della Continuità Assistenziale che forniranno il loro fondamentale supporto nei primi giorni di attività del nuovo ambulatorio e auguro buon lavoro al medico che sostituirà il dott. Sterzi».