Tragedia del Rio Gere

13° anniversario – Presidente, “Eroi di Falco sono caduti al servizio della comunità. Nel loro ricordo non verrà mai meno la nostra riconoscenza”

“Sono trascorsi tredici anni da quel triste giorno in cui le nostre Dolomiti si sono riprese Dario, Fabrizio, Marco e Stefano.

Gente di montagna, abituata al rischio e ai pericoli, che ogni giorno interveniva in aiuto di chi era in difficoltà tra le cime o di chi necessitava di soccorso sanitario e che per farlo ha donato definitivamente la vita.

Gli eroi di Falco sono caduti al servizio della comunità.

Non verrà mai meno la nostra riconoscenza, non potremo mai dimenticarli”.

Così, il Presidente della Regione del Veneto ricorda le vittime della tragedia del 22 agosto 2009, in cui perirono i quattro componenti dell’equipaggio di “Falco”, l’elicottero del Soccorso Alpino e del Suem 118, precipitato sul Rio Gere, durante un intervento nella zona di Cortina d’Ampezzo (Belluno).

“I nomi degli eroi di Rio Gere sono rimasti scritti per sempre tra quelle rocce e nei nostri cuori – prosegue il Governatore -.

A loro andiamo col pensiero ogni volta un elicottero di soccorso rompe il silenzio nei nostri cieli per portare aiuto a chi è in difficoltà. E quei voli sono frequenti, quotidiani. Anche in quest’estate, segnata anche dalla grande tragedia della Marmolada, continuano ad essere numerosi gli interventi dei soccorritori, coraggiosi come lo erano gli eroi di Falco.

Donne e uomini che sono sempre pronti ad intervenire per salvare vite, rischiando la loro. Questo triste anniversario è ancora una volta l’occasione per ringraziare il Soccorso Alpino, le Forze dell’Ordine, le Forze armate, il SUEM 118, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco per tanta abnegazione che rende più sicure le ore trascorse in montagna da residenti, turisti, alpinisti appassionati ed escursionisti”.

“Qualcuno ha detto che il ricordo è il tessuto dell’identità – conclude il Presidente -. Dario, Fabrizio, Marco e Stefano sono figure indelebili per la nostra comunità veneta. In questo giorno che ripropone tutto il dolore di una perdita così grave per chi ha voluto loro bene, rinnovo la mia vicinanza ai loro cari, a tutte le famiglie e agli amici”.

(AVN) – Venezia, 20 agosto 2022

