The Sun in concerto a Marostica

Venerdì 2 settembre il celebre gruppo rock cristiano in scena a San Vito. A grande richiesta tornano a Marostica i The Sun.

Il gruppo rock cristiano, amatissimo dai giovani, che coniuga in modo innovativo musica rock, formazione ed esperienza personale, si esibirà venerdì 2 settembre (ore 21) al Parco della Chiesetta di San Vito (via Torresin 2).

“Abbiamo bisogno di messaggi di positività e i The Sun sono dei testimonial straordinari – commenta l’assessore allo spettacolo del Comune di Marostica Ylenia Bianchin – Hanno un larghissimo seguito e molto appeal sui giovani. E come Amministrazione vogliamo promuovere progetti costruttivi, di coraggio e speranza per le nuove generazioni”.

La band ha appena firmato un nuovo singolo,

“Voglio qualcosa di vero”, definita come canzone manifesto della “Fraternità”, esperienza nata tra migliaia di giovani a partire dall’oratorio di don Alberto Ravagnani, sacerdote youtuber salito alla ribalta con i suoi video realizzati per restare, nonostante l’isolamento forzato, vicino ai ragazzi della sua comunità.

È un brano hard rock con contaminazioni elettroniche e corali che lo rendono particolarmente originale e difficilmente accostabile ad altre produzioni italiane. La canzone, prodotta artisticamente da Damiano Ferrari e Francesco Lorenzi, e mixata da Maurizio Baggio, ha un carattere molto deciso che resta subito impresso, con un messaggio forte e in controtendenza rispetto ai contenuti generalmente proposti ai giovani dalle produzioni discografiche attuali.

The Sun è l’evoluzione artistica dei vicentini Sun Eats Hours,

formatasi nel 1997, ed è composta da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista, fisarmonicista, armonicista), Gianluca Menegozzo (chitarrista, corista) e dal 2015 da Andrea Cerato (chitarrista solista, corista).

Prima ancora di siglare un accordo con la major discografica Sony Music, la band aveva già all’attivo quattro album autoprodotti e distribuiti in Europa, Giappone e Brasile da varie etichette indipendenti (in particolare da Rude Records) ed era stata supporter di band internazionali del calibro di The Cure, The Offspring, Misfits, Muse, Ok Go, NOFX, Ska P, Afi, Pennywise, The Vandals e, più di recente, dei Deep Purple.

La coraggiosa scelta di comporre in italiano è del 2008.

Il leader Francesco Lorenzi matura questa decisione in seguito a una crisi esistenziale vissuta nel 2007 durante una tournée di 102 concerti in dieci Stati tra Europa e Giappone, esperienza caratterizzata da un certo successo per la band, ma da molti eccessi.

Una decisione e insieme una svolta, dovuta alla volontà dell’autore di dare un significato più vero alla propria vita e quindi anche alla musica, che acquista un taglio più profondo, solare e diretto rispetto a prima.

Questa decisiva fase di cambiamento avviene attraverso un cammino di fede e riavvicinamento al cristianesimo, percorso poi testimoniato con tenacia da Francesco a Matteo, Gianluca e Riccardo. In seguito a questa condivisione, grazie all’amicizia e a forti scelte di vita ogni membro del gruppo, la band rinasce nel 2009 superando numerose difficoltà e inaugurando una carriera di nuovi successi, fatta di produzioni discografiche e platee mondiali.

Il concerto è promosso dalla Città di Marostica.

Biglietti: ingresso 5 euro

Prenotazione (non obbligatoria): Infopoint La Stazione Experience – info@lastazioneexperience.it

In caso di maltempo il concerto sarà rinviato a domenica 4 settembre.

Marostica, 30 agosto 2022

Francesco Lorenzi, Riccardo Rossi, Matteo Reghelin, Gianluca Menegozzo, Andrea Cerato