Torna la festa. Mercato e cena sotto le stelle nei giorni 2-9-16-17 settembre. Tegolina cornetta

Torna il tradizionale appuntamento

con la festa della tegolina cornetta De.Co di Montecchio Maggiore. Venerdì 2 e 9 settembre nel cortile del Municipio dalle 9 alle 12.30 ci sarà il consueto mercato con la distribuzione della cartolina artistica realizzata dal professor Galliano Rosset, autore vicentino noto per le sue litografie.

Venerdì 16 e sabato 17 settembre dalle 18.30 alle 22.30 nella piazzetta di fronte al Municipio andrà invece in scena la cena sotto le stelle.

Quest’anno, alle tegoline cornette De.Co (prodotto locale che ha ottenuto il riconoscimento Denominazione Comunale) si aggiunge anche la tagliata di manzo, con la collaborazione dell’Antica Macelleria Peretti di Montecchio Maggiore e del consorzio Le Macellerie del Gusto.

«La tegolina cornetta è un nostro prodotto locale molto apprezzato così come molto attesa è questa festa. – commenta l’assessore comunale alle Manifestazioni, Raffaella Mazzocco –

È nostra intenzione procedere sulla strada della valorizzazione per far conoscere le eccellenze del nostro territorio anche dal punto di vista gastronomico».

Il sindaco di Montecchio Maggiore,

Gianfranco Trapula aggiunge: «Torniamo in piazza dopo lo stop causa Covid anche con la festa della tegolina cornetta, un’occasione per gustare i nostri prodotti tipici ma anche per passare del tempo insieme».

La manifestazione con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore e di Vicenza è – Consorzio turistico – è organizzata con l’associazione Amici della Città di Montecchio.

Sostengono l’iniziativa: farmacia Ceccato di Montecchio Maggiore, Bar Roma di Montecchio Maggiore, SfruttaC di Alte Ceccato, Jyonne Srl di Castelgomberto, Vini Iseldo Maule di Gambellara, Az. Agricola Ca’ Nova di Brendola, BCC Vicentino di Pojana Maggiore.

Montecchio Maggiore, 31 agosto 2022