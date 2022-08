Dopo la pausa ferragostana riparte l’attività sportiva del team dall’ovale azzurro che nella seconda edizione del rally astigiano schiera 9 equipaggi al via. Team Bassano al Grappolo Storico

Presenze “azzurre” anche al 1000 Miglia e Slalom 7 Tornanti

Ferragosto trascorso da poco rappresenta l’ideale giro di boa della stagione sportiva che, da qui a dicembre, propone un calendario ricco d’impegni, titolati e non.

A rimettere in moto mezzi e conduttori

sarà l’imminente Rally Storico Il Grappolo in programma sabato 27 a San Damiano d’Asti.

Tra i prim’attori della seconda edizione del rally astigiano anche i nove equipaggi che difenderanno i colori della scuderia capitanata da Mauro Valerio, ad iniziare da Nicola Salin e Paolo Protta su Porsche 911 RSR, vettura che porteranno in gara anche Claudio Zanon e Roberto Giovannelli: il primo affiancato da Maurizio Crivellaro, il secondo da Isabella Rovere, mentre con la versione S 2.0 del 1° Raggruppamento saranno della partita Cesare Bianco e Stefano Casazza.

Si passa, poi, in casa Lancia con la doppietta portata in gara dai Falcone, con papà Carlo alla guida della Rally 037 in coppia con Stefano Tiraboschi e il figlio Rocco sulla Delta Integrale 16V affiancato da Alessia Binello.

Due anche le Opel iscritte, la Kadett GT/e di Massimo e Matteo Migliore e l’Ascona SR 1.9 di Stefano Carminati ed Alessandro Scrigna; infine, a completare il gruppo ci pensano Pietro Turchi e Carlo Lazzerini con la Fiat 125 Special, la vettura più datata nell’elenco degli iscritti.

Sei le prove speciali in programma

per 65,90 chilometri cronometrati sui 267 del percorso totale, tutte nella giornata di sabato dopo il prologo che prevede la presentazione degli equipaggi e l’ingresso nel riordino notturno, alle 19 del giorno precedente. Partenza ed arrivo a San Damiano d’Asti.

Altre due gare del fine settimana vedranno portacolori del Team Bassano e precisamente il Rally 1000 Miglia e lo Slalom dei 7 Tornanti. Nella gara valevole per il Tricolore auto moderne saranno al via Sandro e Franco Simoni con una Peugeot 106 Rallye Gruppo N, mentre tra i birilli dello slalom trentino sarà impegnato lo specialista Stefano Cracco su Renault 5 GT Turbo.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Romano d’Ezzelino (VI), 25 agosto 2022

Immagine fornita da ACI Sport