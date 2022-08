Take Your Time VKI® 2022

L’evento è stato un successo sotto vari punti vista. Take Your Time VKI® 2022

Dalla partecipazione quasi oltre le nostre aspettative, passando per l’apprezzamento ricevuto e arrivando fino alla soddisfazione dei brand e partner che ci hanno sostenuto nell’organizzazione.

La possibilità di provare gratuitamente l’adrenalina di una corsa sui nostri kart ha richiamato appassionati e curiosi da tutto il Veneto e anche da fuori Regione, con sessioni piene per tutta la durata dell’evento. Allo stesso modo anche le experience realizzate con i nostri partner hanno coinvolto e divertito il pubblico.

La scommessa vinta ha riguardato principalmente il format degli Inspirational Speech.

Momenti di ascolto, confronto e condivisione inseriti all’interno di un luogo dove tutto sembrerebbe, invece, portare alla velocità. Gli speech sono stati veramente apprezzati e gli ospiti hanno richiamato un folto pubblico che è poi rimasto sia per conoscere meglio i propri beniamini, sia per godersi la giornata in VKI®.

La soddisfazione più bella, però, è l’essere riusciti a trasmettere delle emozioni a chi è passato a trovarci.

Aver condiviso con persone di tutte le età l’essenza dello spirito VKI® è senza dubbio il risultato che ci rende più soddisfatti e che ci fa guardare col sorriso ai prossimi mesi. Iniziando già da ora a pensare al prossimo Take Your Time.

Grazie a chi è passato a trovarci domenica ed a chi ci ha aiutato a diffondere la notizia dell’evento.

In allegato alcune immagini della giornata.