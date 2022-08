GS Hockey Trissino non stà nella pelle per il debutto stagionale: si parte dal “Vecchio Mercato” per l’andata della Supercoppa Italiana

La truppa di Ale Bertolucci, dopo il successo nel Memorial Stefani, inizierà ufficialmente la propria annata con l’andata della competizione che metterà di fronte i vincitori dello Scudetto e quelli della Coppa Italia.

Gara uno in casa dei liguri sabato sera alle 21.00, il ritorno domenica 11 settembre alle 18.00 al Pala Dante in occasione dell’Hockey Day per i festeggiamenti del Centesimo Campionato di Serie A1

Si ricomincia, ed era ora!

Dopo un’estate passata a lavorare sodo per gettare le fondamenta di un lavoro che possa confermare quanto di buono conquistato nella scorsa stagione, il GS Hockey Trissino è pronto a scendere in pista per il primo impegno ufficiale dell’annata 2022-23.

E che impegno! Si, perché si parte subito forte con la gara di andata della Supercoppa Italiana, che vedrà i ragazzi di Ale Bertolucci, vincitori dello Scudetto, affrontare in due partite i vincitori della Coppa Italia, il Gamma Innovation Sarzana.

La gara di andata si giocherà sabato sera 03 settembre alle 21.00 in Liguria, quella di ritorno domenica 11 settembre alle 18.00 al Pala Dante in quello che sarà di fatto un vero e proprio “Hockey Day” trissinese, con la conferenza stampa di inizio stagione da parte di Fisr, la partita delle Leggende, e come gran finale la partita che assegnerà il primo titolo dell’anno.

Ovvio che i blucelesti terranno particolarmente a questa sfida, per testare la condizione fisica e soprattutto per avere un primo feedback sull’inserimento dei nuovi giocatori.

Qualche incoraggiante indicazione è arrivata dalle prime amichevoli e dal Memorial Stefani (vinto martedì sera col Valdagno al Pala Dante), ma la partita ufficiale, ovviamente, è tutta un’altra cosa…

TRISSINO

E’ un Trissino che ha mantenuto l’ossatura della squadra dei record, con le conferme di Zampoli, Ipinazar, Joao Pinto, Cocco, Malagoli e Gavioli, ai quali sono stati aggiunti elementi di valore assoluto come Jordi Mendez, cannoniere e stecca d’oro dell’ultimo campionato, Joan Galbas, che debutterà in bluceleste proprio contro la sua ex squadra, più i ritorni di Pippo Schiavo e Giovanni Bovo.

SARZANA

Profondamente rivoluzionato e rinforzato il roster del Sarzana, che intende essere protagonista di questa stagione sotto la nuova guida di coach De Rinaldis: i volti nuovi sono quelli del “Gaucho” argentino Facundo Ortiz, ex Murches, dell’altro argentino Bruno Alonso, ex Oeiras, di Jeronimo Garcia, di ritorno da Sandrigo, e del bomber Sergio Festa, anche lui di ritorno in rossonero dopo le esperienze a Bassano e Forte dei Marmi.

REGOLAMENTO

La Supercoppa Italiana si assegna al termine di una partita di andata (in casa della vincente della Coppa Italia) e di una partita di ritorno (in casa della vincente del Campionato) alla squadra che avrà ottenuto almeno una vittoria e un pareggio. In caso di una vittoria per parte, la Supercoppa Italiana andrà alla squadra con la migliore differenza reti nei due incontri. Nel caso in cui, al termine dei tempi regolamentari della partita di ritorno persistesse la parità, si procederà con la disputa di tempi supplementari ed eventuali rigori come previsto dall’art. 3 delle regole del gioco.

TRASFERTA IN PULLMAN

La partita di andata si giocherà sabato sera 03 Settembre alle 21.00 al Vecchio Mercato di Sarzana, e la società invita tutti i tifosi a prendere contatto coi referenti dell’Armata Trissinese, per prendere parte attiva alla trasferta in pullman, ed essere presenti per far sentire il calore del pubblico bluceleste in questo debutto ufficiale della stagione. Forza ragazzi! Forza GS Hockey Trissino: continuiamo a scrivere insieme la storia!

PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA 2022

ANDATA SABATO 03 Settembre 2022

Ore 17.00 Supercoppa Veterani

Ore 21.00 GAMMA INNOVATION SARZANA – GS HOCKEY TRISSINO (Diretta Fisrtv.it)

RITORNO DOMENICA 11 Settembre 2022

Alle 14.30 Conferenza Stampa di Presentazione 100° Campionato Nazionale di Serie A1

A seguire alle 15.30 “Legends are back”: partita tra squadre di veterani campioni del mondo del 1986, 1988 e 1997

Ore 18.00 GS HOCKEY TRISSINO – GAMMA INNOVATION SARZANA (Diretta Fisrtv.it)

Per finire alle 20.30 Cena di Gala del Centenario

Trissino (VI)

GS Hockey Trissino