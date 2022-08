Stabili abbandonati: la Polizia vigila sulle operazioni di bonifica

Nella mattinata di ieri,

a seguito di ripetuti atti di diffida della Questura di Vicenza, il curatore fallimentare degli ex Magazzini Generali di viale delle Fornaci ha provveduto a far ripulire l’area divenuta un ricovero per senzatetto, che si presentava in assoluto stato di degrado, con rifiuti maleodoranti e condizioni igieniche proibitive.

Personale della Polizia di Stato, dopo aver perlustrato preventivamente tutti i locali per accertarsi della presenza di eventuali intrusi, ha presidiato l’area insieme alla Polizia Locale a tutela degli operai impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza degli stabili, i cui accessi venivano murati per evitare che gli stabili possano essere abusivamente rioccupati.

“Il controllo sistematico degli edifici abbandonati

è di fondamentale importanza per monitorare eventuali presenze di soggetti dediti alla commissione di attività criminali, talvolta presenti illegalmente nel nostro Paese – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori al termine delle operazioni.

Lo stato di degrado ed abbandono in cui versano questi edifici verrà ulteriormente evidenziato a chi ne ha la responsabilità, affinché si adottino tutte quelle misure di vigilanza e di difesa passiva necessarie ad evitare che tali situazioni possano generare problemi di ordine e sicurezza pubblica nonché di tipo sanitario, con conseguenti responsabilità di carattere penale e civile in capo a chi ha il dovere giuridico di impedirli”.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 23 agosto 2022