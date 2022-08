Animalisti denunciano il Consigliere Veneto Joe Formaggio

Bufera sul consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia Joe Formaggio denunciato questa mattina dagli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente per un post apparso sulle sue pagine nella giornata di ieri e poi ritirato nel quale il consigliere regionale inneggiava a sparare ai lupi.

La denuncia è per istigazione al maltrattamento ed uccisione di animali in violazione dell’articolo 544 del codice penale in quanto i “lupi” di cui parlava nel suo post il consigliere regionale in realtà erano cani e vale a dire pastori cecoslovacchi. ”

Questa mattina abbiamo denunciato il consigliere regionale Joe Formaggio per aver pubblicato e poi rimosso dal suo profilo un post dove chiedeva di sparare ai lupi- scrivono in una nota gli animalisti dell’AIDAA.

Post poi ritirato dopo che qualche buon anima ha spiegato a questo consigliere regionale del partito di Georgia Meloni che i tre lupi che lui sosteneva girassero liberi per Trissino altro non erano che pastori cecoslovacchi e quindi cani e non certo lupi.

Una figura di sterco quella fatta dal consigliere regionale del partito di Giorgia Meloni che se esistesse andrebbe denunciato per la sua pericolosa incompetenza in tema di animali di chi non sa distinguere lupi da cani – concludono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- abbiamo comunque provveduto a denunciarlo per istigazione al reato di maltrattamento di animali e ci costituiremo parte civile in un eventuale procedimento”.

Vicenza 22 Agosto 2022

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE- ITALIAMBIENTE