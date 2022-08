Sotto lo stesso cielo

La Notte di San Lorenzo in Villa Valmarana

Si celebra anche quest’anno, per il terzo consecutivo, la notte delle stelle cadenti, secondo la leggenda le lacrime di San Lorenzo!

Il 10 Agosto dalle 20.30 alle 00.30, prendi la tua coperta, accomodati tra i giardini della villa e goditi la sera più magica dell’Estate.

Lontano dalle luci della città, in cima al colle di San Bastian e affacciata su una verde vallata, Villa Valmarana è un luogo perfetto per ammirare il cielo stellato.

Le 12 sale affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo restano regolarmente aperte e visitabili durante il corso dell’evento: in una magica atmosfera serale, goditi un viaggio in uno dei più grandi capolavori dell’arte del Settecento.

Prevediamo solo un piccolo punto ristoro in cui verranno vendute alcune bevande (con chiusura alle 23.00), ma sarà permesso consumare i propri cibi e bevande – salvo confezioni in vetro – all’interno del parco, con attenzione e rispetto per l’ambiente.

PARCHEGGIO

Villa Valmarana si trova sulla sommità del colle di San Bastian, perfetto per ammirare le stelle, ma un po’ meno per parcheggiare, ecco dove lasciare la macchina:

Distributore Benza – 10 minuti a piedi dalla Villa

Parcheggio Borgo Berga – 15 minuti a piedi dalla Villa

Parcheggio lungo Viale Massimo d’Azeglio – 10 minuti dalla villa

ACQUISTA IL TUO BIGLIETTO – Ingresso Palazzina + Foresteria + Parco

I posti sono limitati, si consiglia di prepagare per assicurarsi l’ingresso.

Ci riserviamo di valutare la sera stessa la capienza della Villa, per chi desidera presentarsi in loco.

9 € – acquistando il tuo biglietto ora con paypal o carta di credito.

11 € – con pagamento in loco la sera dell’evento senza prenotazione

Ingresso Gratis per bambini fino a 12 anni

SICUREZZA

Vi chiediamo di rispettare la distanza di sicurezza dagli altri visitatori e di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente che vi circonda.

Palazzina di Villa Valmarana ai Nani – Via Dei Nani, 8 – 36100 Vicenza