Sonia Galazzo completa il reparto palleggiatrici

Anthea Vicenza Volley – Serie A2 femminile girone B

Veneziana classe 1997, dopo 4 anni ritrova la serie A e lo farà in maglia biancorossa con la squadra della sua regione

Una giocatrice ancora giovane ma già con esperienza e che rappresenta un talento della pallavolo veneta che ora farà ritorno nella propria regione.

Dopo cinque stagioni, Sonia Galazzo

ritrova la serie A, con la veneziana classe 1997 che completerà il reparto palleggiatrici dell’Anthea Vicenza Volley in A2 femminile che già contemplava un altro volto nuovo, Florencia Ferraro.

Nata l’11 marzo 1997 a Venezia e alta un metro e 76 centimetri, dal 2015 al 2018 ha militato in A2 con le maglie di Caserta e Filottrano.

Nella scorsa stagione, ha sfiorato i play off di B1 femminile con la maglia marchigiana della Clementina 2020 Volley.

“Ritrovo la serie A dopo qualche anno – commenta Sonia – avevo scelto diverse esperienze per dare priorità ad altri aspetti e ora spero di rientrare nel giro di questa categoria.

E’ il mio undicesimo anno fuori casa e, a parte una parentesi a Jesolo, sono più di otto anni che sono lontano dalla mia regione, che ora ritrovo giocando a Vicenza. Per me sarà un ambiente tutto nuovo da scoprire; coach Ivan Iosi l’avevo sfidato in A2″.

Nel frattempo,

in estate Sonia Galazzo sta partecipando al campionato italiano di beach volley in coppia con Anna Dalmazzo, centrando anche il quinto posto nella tappa di Albisola, mentre nel week end in arrivo farà coppia con Giada Benazzi a Cordenons.

“Con la società – le parole di Iosi – stavamo cercando un profilo di esperienza e di grande qualità, una giocatrice che avesse i presupposti tecnici, tattici e caratteriali per poter alzare ulteriormente il livello del nostro team.

Da subito, a tutti Sonia è sembrata l’atleta a cui quelle peculiarità calzassero a pennello. Immediatamente ne ho apprezzato la personalità, la schiettezza, la disponibilità e la fiducia; ha palesato da subito una ferrea volontà al lavoro, una predisposizione determinante per far crescere la nostra squadra.

Ha ottime mani e dinamicità, oltre a una mentalità vincente; ha compreso nitidamente il proprio ruolo dimostrando professionalità, ma anche condivisione di un progetto, sono certo che sarà un elemento decisamente importante nel corso dell’intera stagione”.

IL PUNTO SUL ROSTER – L’arrivo di Sonia Galazzo completa il reparto delle palleggiatrici che annovera già Florencia Ferraro. Chiuso anche il parco-opposte che vede Julia Kavalenka e Lidia Digonzelli. Al centro, figurano Lisa Cheli e Alice Farina, mentre quattro al momento sono le schiacciatrici: Jessica Panucci, Eugenia Ottino, Chiara Groff e Gaia Munaron. Il libero, infine, è Silvia Formaggio.

Nelle foto, Sonia Galazzo

Vicenza, 11 agosto 2022

