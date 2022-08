Sinibaldi: “Subito il derby, per noi sarà doppiamente stimolante”

Partenza con il botto nel campionato femminile di volley A2 per l’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, che nella prima giornata di campionato giocherà contro l’Anthea Vicenza.

Il calendario, emanato oggi dalla Lega Volley,

vedrà quindi nel girone B il via il 23 ottobre con il derby tra le due squadre vicentine che si svolgerà, all’andata, al Palaferroli di San Bonifacio, in provincia di Verona.

“Siamo contenti del calendario perché già la prima gara di campionato è stimolante, ma iniziare con un derby è doppiamente motivante perché tutto lo staff ci tiene particolarmente a fare bene – sottolinea il coach Marco Sinibaldi -.

Oltretutto giochiamo in casa e questo fattore ci darà una carica maggiore. Poi ci aspetterà una trasferta non vicinissima, a Perugia, con una squadra neopromossa, e quindi subito due partite toste con squadre attrezzate come Martignacco e San Giovanni in Marignano.

Anche questo, secondo me, è un fattore positivo, perché ci consentirà di renderci subito conto del livello del campionato e di capire a che punto siamo. Per il resto posso dire che, rispetto alla serie A1, la prima parte di campionato di A2 sarà priva di partite infrasettimanali e troppo ravvicinate e perciò ci darà modo di organizzarci”.

Aggiunge il dg Annalisa Zanellati:

“Secondo la mia esperienza, nelle cinque partite del campionato emergono già i valori in campo. Noi sappiamo, di sicuro, di aver fatto il massimo per costruire una squadra che possa disputare e sostenere un buon campionato.

Da quest’anno giochiamo al Palaferroli di San Bonifacio e, poiché la prima partita sarà un derby, saremo felici di ospitare il nostro pubblico e anche il nuovo pubblico in questo impianto molto ben attrezzato. Invitiamo già tutti a venire numerosi a fare il tifo”.

Dopo l’Anthea Vicenza, all’andata Ipag Ramonda giocherà contro 3M Pallavolo Perugia, Ceccarelli Martignacco, Omag-Mt San Giovanni in Marignano, Marsala Volley, Desi Shipping Akademia Messina, Talmassons, Roma Volley, Soverato.

Domenica 28 agosto raduno della squadra al Best Western Soave Hotel di San Bonifacio.

Il giorno dopo inizio della preparazione al Palaferroli di San Bonifacio, in provincia di Verona, che quest’anno sarà il campo di gioco della squadra castellana.

Montecchio Maggiore, 24 agosto 2022