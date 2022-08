Un incontro stamattina in Municipio in vista dell’avvio dell’anno scolastico

Incontro in Municipio, stamattina,

tra l’Amministrazione comunale, la dirigente dell’Istituto comprensivo 3 Anna Rita Marchetti, le referenti di plesso Sara Dal Bianco e Paola Teosini e il rappresentante del quartiere Sant’Eusebio Francesco Cortese.

Tema della riunione, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, la riapertura della scuola Gabelli di Sant’Eusebio dopo gli interventi che la stanno interessando in questi mesi: ristrutturazione e ampliamento con creazione di nuove aule e distinzione tra scuola dell’infanzia e scuola primaria per quanto riguarda i servizi.

Come annunciato dall’Amministrazione fin dall’avvio del cantiere, l’immobile sarà pronto per la metà di settembre, ma la decisione condivisa con le rappresentanti della scuola e del quartiere è stata di spostare il trasloco, dalla sede provvisoria di viale dei Martiri alla sede tradizionale ampliata, in occasione del ponte dei primi giorni di novembre, per permettere agli alunni fin dal loro arrivo di godere anche del giardino esterno, in fase di completamento.

L’area sarà completata per la fine del mese di settembre, ma l’organizzazione dello spostamento richiede qualche giorno di lavoro, così, per evitare disagi agli alunni e alle famiglie è stato scelto di intervenire nel primo momento utile di chiusura della scuola.

Bassano del Grappa, 25 agosto 2022