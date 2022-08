Schio: al via la rivoluzione Fucibo Italia srl

Sono 100% Made in Italy i biscotti realizzati con farine di insetti dall’azienda vicentina.

Siglato l’accordo per la vendita on line su Postalmarket.it

Biscotti con farina di insetti, al via la rivoluzione Fucibo

Secondo alcuni nutrizionisti, le farine di insetti nel prossimo futuro saranno una componente fondamentale dell’alimentazione umana. Una rivoluzione già partita in diversi paesi del mondo. Una delle grandi novità del settore è 100% italiana.

SI tratta dei biscotti a base di farine di insetti prodotti da Fucibo, azienda vicentina specializzata in queste produzioni. Qualche mese fa aveva lanciato sul mercato le chips, tocca ora invece ai biscotti a base di farina di insetti. I biscotti sono uno dei prodotti dolciari più diffusi e nel mondo ormai se ne producono di tutti i tipi. Fucibo ha deciso di fare qualcosa di veramente innovativo utilizzando farine di insetti.

“I biscotti di Fucibo

rappresentano il nuovo punto di incontro fra tradizione e innovazione – spiega Davide Rossi, cofounder di Fucibo – una ricetta leggera e deliziosa in cui si sposano alla perfezione farina di mais, burro, uova, zucchero, aroma di vaniglia e limone, capace di far rivivere il sapore e il profumo dei biscotti fatti in casa dalla nonna.

La parte innovativa della ricetta è ovviamente la farina di insetti, che li rende più sostenibili e speciali anche dal punto di vista nutrizionale con un notevole apporto di proteine, vitamine, grassi buoni e fibre”. I cookies Fucibo sono prodotti in Italia con le materie prime di altissima qualità e farina di insetti autorizzata dalla UE. Sono realizzati in 2 gusti: Classic e Cacao.

La scelta degli insetti è orientata alla sostenibilità. Gli insetti sono molto più efficienti degli animali di allevamento nel processare il cibo che assumono per trasformarlo in proteine. Per essere allevati hanno bisogno di poco spazio e poca acqua, si riproducono velocemente e il loro ciclo vitale comporta l’emissione di pochissimi gas serra.

Sono facilmente collocabili all’interno di un sistema di economia circolare,

dove fungono da veri e propri trasformatori di scarti alimentari in nuove preziose proteine. Gli insetti contengono inoltre tutti gli elementi nutritivi essenziali, soprattutto proteine complete, grassi, ferro e zinco. Le proteine sono uno dei nutrienti la cui richiesta è in aumento vertiginoso.

Si tratta di una vera rivoluzione per tutto il settore dolciario che sta già riscuotendo parecchio successo. Fucibo ha da poco stretto un accordo con Postalmarket, grazie al quale i cookies (oltre alle chips) saranno acquistabili sul portale on line Postalmarket.it

Da settembre sarà disponibile all’acquisto anche la pasta con farina di insetti. Per maggiori informazioni: fucibo.com

Schio: Fucibo Italia srl

SCHEDA PRODOTTO: COOKIES – BISCOTTI CON FARINA DI INSETTI “FUCIBO”

INGREDIENTI

Classic: Farina di mais, zucchero, burro, uova, larve di Tenebrio Molitor (larva gialla della farina) essiccate in polvere 6%, sale, carbonato d’ammonio (E503 (ii)), estratto di vaniglia, succo di limone naturale.

Cacao: Farina di mais, zucchero, burro, uova, cacao, larve di Tenebrio Molitor (larva gialla della farina) essiccate in polvere 5%, sale, carbonato d’ammonio (E503 (ii)), estratto di vaniglia, succo di limone naturale.

Allergeni: Le persone allergiche ai crostacei, ai molluschi o agli acari della polvere potrebbero essere allergiche anche agli insetti. Può contenere lette, cereali, contenenti glutine.

In copertina: CEO Lorenzo Pezzato