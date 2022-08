Santorso: bentornati Brodie e Maisie

Sono nuovamente ritornati BRODIE e MAISIE, due esemplari di Ibis eremita del progetto europeo Life + Reason for Hope Bentornato Ibis, nei prati delle Garziere a Santorso.

Sono gli stessi 2 giovani

che erano arrivati in compagnia un anno fa e che avevano stazionionato per più di 2 settimane con altri 5 conspecifi a Santorso assieme ad un esperto adulto migratore.

Fu un anno record x i cieli del vicentino, assieme a Josefa a Quinto vicentino erano presenti ben 8 esemplari di Ibis eremita.

Uno degli uccelli più rari al mondo che li vede coinvolti in uno dei più grandi progetti di ricerca scientifica che li ha riportati a volare nei cieli d Europa dopo 400 anni.

E stato lanciato nel 2014 co-finanziato all’ Unione Europea che ha visto coinvolti 3 Paesi Italia, Austria e Germania per reintroduzione allo stato selvatico. Un studio di fattibilità che e durato 10 anni,con l obiettivo di stabilire in Europa una popolazione migratrice selvatica.

Prima del rilascio in natura,

i giovani uccelli nati negli zoo, devono imparare la rotta di migrazione dalla loro area di riproduzione in Baviera verso l’area di svenamento alla laguna di Orbetello. In Toscana.

Per questo motivo vengono allevati a mano da 2 “mamme umane adottive”e imparano a seguirle ovunque anche quando queste sono sedute a bordo di veicoli. In questo modo possono esseri guidati in volo verso la zona di svernamento dopo metà agosto.

Con 2 veivoli a motore ultraleggeri e circa 30 uccelli con un percorso di più di 800 chilometri in 5/6 tappe giornaliere. In questo modo si trasmette ai giovani uccelli la loro rotta migratoria ricostruendo il loro corridoio.

Bisogna attraversare la Alpi e gli Appennini. Una volta arrivati in zona di svernamento,i giovani Ibis incontrano i loro conspecifi e vengono rilasciati in natura. Quando saranno sessualmente maturi, ritorneranno indietro autonomamente per riprodursi nelle 4 colionie riproduttive in Austria e a sud della Germania.

Tutti gli esemplari sono dotati di anelli identificativi e di in trasmettitore GPS che trasmette la loro posizione a tempo regolari e sono costantemente monitorati dai ricercatori del waldrapp team che seguono il loro tracciamento.

Foto di Pianezzola Dino