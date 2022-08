Riccardo Cabalisti, stunt vicentino

Come ti è venuto in mente di intraprendere questa carriera?

Tutte le persone che incontro mi fanno questa domanda, poiché nella normalità ad un/a ragazzo/a non verrebbe mai in mente di iniziare questo percorso.

A me sono sempre piaciuti i film d’azione sin da quando ero piccolo, mi guardavo tantissimo il dietro le quinte di tutte le scene che mi piacevano di più. Ad un certo punto mi sono detto “Anche io voglio diventare uno Stunt-man”, così ho cominciato a formarmi per poi successivamente cominciare a lavorare.

Definisci la parola Stunt.

Lo Stunt-man è quella figura professionale che viene chiamata nei set per tutte le scene pericolose oppure per la messa in sicurezza degli attori/artisti.

In Italia questo concetto non è ancora chiaro; la maggior parte delle persone pensa che siamo dei pazzi che si buttano dai palazzi. In realtà c’è tutto uno studio dietro con tanta preparazione.

Per diventare Stunt-man bisogna avere un background sportivo?

La risposta è NO, chiunque può diventare uno stunt. Chi magari non ha avuto un passato sportivo non ha comunque da precludersi questo percorso; di sicuro dovrà lavorare di più rispetto ad una persona sportiva. Ma questo non deve diventare un’ostacolo, solo un motivo in più per arrivare a quell’obiettivo e spronare la persona ad ottenere il risultato voluto.

È pericoloso fare lo stunt? Ci si fa male spesso?

Come in tutti lavori il pericolo è sempre dietro l’angolo. Sicuramente c’è molto più rischio rispetto ad una persona che lavora in ufficio, per questo noi ci alleniamo molto per prevenire i possibili danni.

In questo caso la paura gioca a nostro favore; per evitare dolori e traumi, oltre all’allenamento fondamentale che ci permette di eseguire la scena più volte, entra in gioco quella sensazione di pericolosità.

Se noi non abbiamo quel minimo di paura nel fare un’azione rischiamo di farci più male, se sottovalutiamo i fattori di rischio.

Per questo ogni scena, ogni “action”, ogni movimento dobbiamo essere concentrati al 100%, se no ci si fa male.

Che Film hai fatto?

Ho partecipato al film “Lo Spaccapietre” con Salvatore Esposito, “Code: Karim” con Valentina Cervi, in post produzione invece a “State of Consciousness” ho fatto la controfigura di Emile Hirsch, “Lamborghini” con Frank Grillo, “Spin Me Round” con Tricia Helfer.

Lavorando principalmente a Milano ho fatto molti Spot pubblicitari e lavorato a molti videoclip musicali con i maggiori artisti Italiani come Mahmood, Blanco, Ghali, Jake La Furia, Emis Killa.

Per uno spettacolo teatrale partirò in Germania per la tournée di James Bond quest’inverno.

A livello nazionale invece ho partecipato ad Italia’s Got Talent e Scherzi a Parte.

Quando hai cominciato e che studi hai dovuto fare?

Io ho cominciato circa 4 anni fa a studiare in America alla International Stunt School e alla European Stunt School a Copenhagen; per continuare poi a Milano sia lo studio che anche il lavoro.

Adesso sono Istruttore Regionale Avanzato di Combattimento Scenico e insegno all’accademia del mio Coordinator Simone Belli “Stunt Gym Boutique” di Milano.

Esistono tante materie che riguardano lo studio stunt: combattimento scenico (armato e disarmato), combattimento subacqueo, parkour, equitazione, cadute, cadute dall’alto, cadute dalle scale, cadute dalla bici, prendere fuoco, acrobatica, incidenti con la macchina, guida di precisione, subacquea, trampolino, rigging e wire work.

La cosa importante poi quando impari queste materie è riuscire a tenerle allenate.

Quali sono le scene più pericolose che hai fatto?

Ci sono state 2 scene che ho fatto per 2 film diversi che ancora oggi mi sono rimaste impresse.

Una è stata cadere dall’alto (circa 5/6 metri) su una pila di cartoni dentro una stanza piccolissima, piena di attori,regia,elettricisti,macchinisti e stunt.

Per me è stata una bellissima sensazione perché dovevo essere molto preciso e la scena è piaciuta al regista.

La seconda invece è stata prendere completamente fuoco dentro una gabbia grande 2m x 2m in cui non potevo respirare ed aprire gli occhi a causa delle fiamme; grazie anche agli stunt che mi dovevano spegnere la scena è andata molto bene.

Tutto questo fatto sempre in sicurezza al minimo dettaglio.

Quali sono i tuoi prossimi obbiettivi e consiglieresti questo percorso ai giovani?

Assolutamente si. È un mondo molto particolare che ti può portare a tante soddisfazioni, ci sono molti sacrifici da fare per poter scalare la vetta, ma con una buona dose di adrenalina e ambizione si può arrivare ovunque.

Il mio prossimo obbiettivo è lavorare in l’America, ho quasi pronte tutte le carte per potermi trasferire e poter continuare la mia carriera li.