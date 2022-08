Raffica di incidenti stradali

ore 18.30 di domenica 31.07 : una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via Pio X del Comune di Schio per il rilievo di un sinistro stradale senza feriti che vedeva coinvolti un’autovettura Ford Fiesta e una VW Golf (illesi i rispettivi conducenti);

ore 08,40 di lunedì 01.08.2022: una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in Viale dell’Industria del Comune di Schio per il rilievo di un sinistro stradale con ferito. Un’autovettura Peugeot 208, nel percorrere viale dell’Industria con direzione Zanè, per cause in corso di accertamento andava ad urtare contro una palina indicante la fermata dell’autobus.