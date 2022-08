Serie A2 femminile girone B, il bilancio della prima settimana di lavoro dell’Anthea Vicenza Volley

La parola al preparatore atletico Stefano Marconi, membro dello staff biancorosso guidato da coach Ivan Iosi (foto in copertina)

Si è chiusa ieri (sabato) con una doppia seduta

la prima settimana di lavoro dell’Anthea Vicenza Volley, formazione di serie A2 femminile (girone B) che lunedì scorso si era radunata al palazzetto dello sport di Vicenza per dare poi il via alla preparazione.

Al martedì spazio ai test di valutazione, poi per la parte fisica nell’arco di quattro mattinate sono state svolte tre sedute in piscina e due in sala pesi, mentre da mercoledì a sabato nel pomeriggio si è svolto un allenamento tecnico analitico.

“Quella che si è appena conclusa

– spiega il preparatore atletico Stefano Marconi – è stata più che una prima settimana di lavoro una settimana di avvicinamento. Preferisco sempre partire un po’ in anticipo per creare una sorta di progressione, evitando di creare situazioni traumatiche che andrebbero a rallentare il lavoro successivo.

E’ andata bene, in acqua abbiamo lavorato a bassa intensità prevalentemente sotto il profilo dell’adattamento anatomico articolare e solo nell’ultima seduta abbiamo iniziato un po’ a salire con il volume di lavoro. Sia in piscina sia in sala pesi è stato quindi svolto un lavoro di ripristino.

Dalla prossima settimana (le biancorosse torneranno ad allenarsi martedì 30 agosto) in acqua inizieremo a costruire il salto, sempre con l’intento di preservare l’integrità fisica delle atlete ma anche con quello di lavorare su un gesto tecnico fondamentale della pallavolo che poi sarà riproposto durante le sedute di allenamento.

In sala pesi svolgeremo un lavoro di tipo funzionale allo scopo di iniziare a riproporre senza grandi sovraccarichi esercitazioni che abbiano un carattere già abbastanza specifico. Nei prossimi giorni il lavoro si concentrerà prevalentemente sullo sviluppo sulla della forza massima che a partire dalla terza settimana inizierà a creare le basi per la costruzione della vera prestazione”.

Quindi aggiunge.

“Dal punto di vista del lavoro, le ragazze arrivano da diverse esperienze, ma tutte sono accomunate da un atteggiamento fin qui impeccabile: tutte si sono impegnate al massimo e anche nell’ultima seduta dopo una settimana hanno mostrato grande disponibilità al lavoro”.

Nelle foto di Antonio Trogu, alcuni momenti della prima settimana di lavoro dell’Anthea Vicenza Volley

VICENZA, 28 AGOSTO 2022 –

