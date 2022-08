Pretto: orgoglioso di rappresentare la Lega come capolista a Vicenza

Elezioni politiche del 25 settembre –

“Ieri sera sono state ufficializzate le liste per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Sono davvero orgoglioso di poter rappresentare la Lega come capolista alla Camera dei Deputati nel collegio provinciale di Vicenza.

In questi ultimi anni è stato per me un vero onore poter rappresentare un territorio laborioso e dinamico come il nostro, cercando di tradurre in azioni normative le richieste e le istanze provenienti da tanti cittadini, imprese e realtà associative.

Vicenza ed il Veneto meritano costanza e dedizione, che ciascun candidato saprà assicurare certamente anche in questa campagna elettorale, in piena sinergia con la struttura del nostro Partito.

Voglio dedicare un pensiero particolare ai colleghi che si impegneranno con passione in questa comune battaglia, nonostante la posizione di difficile eleggibilità.

Ringrazio per la fiducia accordatami il nostro Segretario Federale Matteo Salvini ed il nostro Commissario Regionale Alberto Stefani, che tanto stanno facendo per supportare il lavoro dei nostri instancabili militanti e sostenitori.

La Lega è la nostra casa, la nostra grande famiglia, ed io credo che ci consentirà di raggiungere importanti obiettivi”.

Lo dichiara il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.

Vicenza, 23 agosto 2022