Pozzoleone: siccità e fiume Brenta

Pozzoleone senza acquedotto. Il sindaco Tomasetto preoccupato per i maggiori approvvigionamenti di acqua a Carmignano di Brenta.

Il Sindaco di Pozzoleone rilancia l’appello del Primo cittadino di Carmignano di Brenta e ribadisce la necessità che la Regione del Veneto intervenga contro la siccità, l’abbassamento della falda del fiume Brenta e l’impoverimento dei pozzi.

Nelle scorse settimane, infatti, Etra ha reso noto che verrà potenziato il prelevamento dalla falda nella zona di Carmignano a favore degli acquedotti. Codesti servono i comuni poveri di acqua come quelli del Basso vicentino e del Basso padovano e della provincia di Rovigo.

«A Pozzoleone non abbiamo acquedotto – afferma il primo cittadino Edoardo Tomasetto – e ci serviamo di pozzi artesiani. Regolarmente denunciati sia per uso domestico, sia per le attività economiche in particolare per gli allevamenti zootecnici».

«Secondo gli studi del CNR negli ultimi 2 anni la falda si è abbassata – continua Tomasetto – anche se non è compromessa siamo preoccupati. Ad esempio, gli allevamenti di bovini, che sono parte importante delle attività economiche del nostro comune, hanno un vitale bisogno di grandi quantità di acqua. Per questo chiedo alle autorità competenti e in particolare alla Regione del Veneto di intervenire e monitorare e studiare bene la situazione».

«Come sottolineato dal sindaco di Carmignano di Brenta – prosegue Tomasetto -, è assolutamente necessario che la Regione del Veneto riprenda in mano l’accordo di programma scaduto nel 2017. Accordo che tutelava i comuni rivieraschi (del Fiume Brenta, tra cui Pozzoleone, Cartigliano, Carmignano e altri nella provincia di Padova, ndr) rispetto alle opere finalizzate alla ricarica della falda che andavano a compensare l’effettivo emungimento della stessa».

In sintesi, il pensiero del Sindaco di Pozzoleone:

«Massima disponibilità per tutto il territorio del Veneto rispetto alla ricchezza del “bene comune acqua” che qui abbiamo sotto i piedi, ma in nome dei miei concittadini e degli imprenditori che operano sul territorio, chiedo garanzie di equità sulla distribuzione dell’acqua».

E conclude Tomasetto: «Ricordo che qui a Pozzoleone non abbiamo un acquedotto perché fino ad ora non ce n’era bisogno, ma vista la situazione che ci viene comunicata dagli scienziati è necessario che vengano realizzate quelle opere previste dall’accordo di programma per garantire la ricarica della falda!»

Inviato per conto del sindaco di Pozzoleone Edoardo Tomasetto