Pista Lunga: gli azzurri a Livigno

Terzo raduno di preparazione. Riparte lunedì 29 agosto da Livigno il percorso di preparazione estiva della Nazionale azzurra di pista lunga in vista della stagione 2022-23.

Dopo il primo raduno di Formia

e la trasferta in luglio sul ghiaccio tedesco di Inzell, la squadra tricolore torna al lavoro per due settimane in altura agli ordini del Direttore Tecnico Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi e con la presenza dei fisioterapisti Gabriele Zazzarini e Luca Arosio.

Tredici gli atleti convocati, con un blocco importante di pattinatori della Nazionale Senior a cui si aggiungeranno atleti di interesse nazionale: Federica Maffei (Carabinieri), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè), Daniel Niero (Aeronautica Militare), Mattia Peghini (C.P. Pinè), Nicky Rosanelli (Fiamme Oro), Romedius Thurner (Ritten Sport) ed Alessio Trentini (V.G. Pergine).

“Abbiamo strutturato una preparazione estiva con un’attenzione particolare al riposo e al recupero dopo una stagione sfiancante come quella olimpica.

I ragazzi in queste settimane hanno seguito le tabelle di allenamento che abbiamo concordato e lunedì valuteremo il loro stato di forma per entrare poi nello specifico del lavoro da fare – spiega Maurizio Marchetto -.

Faremo molto lavoro aerobico al mattino in bicicletta mentre nel pomeriggio ci concentreremo sulla pesistica in palestra e sul potenziamento muscolare con esercizi mirati“.

Assenti Jeffrey Rosanelli, alle prese con i postumi di un problema al ginocchio, e Michele Malfatti, sfortunatamente incorso in un incidente durante un’uscita di allenamento in bicicletta.

Dal 4 settembre, sempre a Livigno,

si alleneranno anche gli Junior con il supporto degli aiuto allenatori Nicola Mayr e Mirko Giacomo Nenzi.

Questi gli azzurrini convocati per il secondo raduno junior: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Serena Pergher (Fiamme Oro), Maybritt Vigl (Ritten Sport), Mattia Bernabè (S.C. Pergine), Gianluca Bernardi (S.C. Pergine), Alessandro Loreggia (Fiamme Oro), Giosuè Neve (Noale Ice) e Giacomo Zampedri (S.C. Pergine).