Pellegrinaggio diocesano al Monte Summano

L’invito del Vescovo ai giovani: “guardate in alto per andare avanti”, due incontri storico culturali in preparazione di cui uno al Monte Summano.

Settembre è per i vicentini mese di pellegrinaggi e devozione mariana. Quest’anno oltre al tradizionale appuntamento a Monte Berico del 7 e 8 settembre (festa patronale che segna l’inizio del nuovo Anno pastorale) e alla proposta dei marianisti a Scaldaferro per i malati domenica 11 settembre, la Diocesi Berica vivrà uno straordinario pellegrinaggio al Monte Summano promosso dall’Azione Cattolica Vicentina domenica 18 settembre.

L’occasione è data dai 100 anni dalla posa della prima pietra della croce,

che svetta sul monte delle Prealpi venete (1.296 metri) il cui profilo è facilmente riconoscibile per le due caratteristiche cuspidi, luogo antichissimo di culti precristiani e successivamente di romitaggi e devozione alla Verine Maria.

Nel 1922 si iniziò, per volere del Vescovo Rodolfi, con un solenne pellegrinaggio la costruzione di una grande croce alta 16 metri (terminata l’anno successivo), segno di speranza e ripartenza dopo gli orrori e le sofferenze del primo conflitto mondiale e dell’epidemia di febbre spagnola.

Oggi a 100 anni di distanza l’Azione Cattolica Vicentina desidera ripetere quel gesto di fede e di speranza.

In una sua lettera “vedi cliccando il seguente link” https://www.diocesivicenza.it/pellegrinaggio-diocesano-alla-croce-del-summano/ il Vescovo Beniamino invita in particolare i giovani della diocesi a partecipare con gioia al pellegrinaggio del 18 settembre: “Per andare avanti, bisogna rivolgersi verso l’alto: per non smarrire il cammino, è necessario alzare lo sguardo.

La croce, collocata sulla cima di questo monte diviene non tanto un mezzo per segnare il territorio, ma si propone come un annuncio silenzioso del vangelo di Gesù, un emblema del suo amore crocifisso che indica la giusta strada da percorrere.

In questo caso, brilla in tutta la sua efficacia l’antico adagio «Per crucem ad lucem» …. Che questo pellegrinaggio – memoria grata di quanto intrapresero cent’anni fa coloro che furono cristiani convinti e generosi nel pur difficile contesto di allora – sia per noi tutti un energico e salutare incoraggiamento a continuare il cammino insieme nell’attuale delicatissimo frangente storico.

Anch’io desidero in qualche modo pronunciare e fare le mie le parole incoraggianti di mons. Rodolfi: la fede si rinnova e vive forte in voi giovani! Camminiamo, dunque, e guardiamo in alto per andare avanti”.

Oltre al Vescovo e al presidente diocesano dell’AC prof. Dino Caliaro, sarà presente anche il presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana prof. Giuseppe Notarstefano.

Il programma del 18 settembre prevede:

– in mattinata la salita a piedi al Summano da Piovene Rocchette o da San Rocco di Tretto;

– l’accoglienza e la visita guidata al santuario;

– il pranzo al sacco; una festa con animazione musicale;

– la Santa Messa solenne celebrata dal Vescovo Beniamino (ore 15.00).

Dalle 14 alle 16 è prevista la diretta dell’evento su Telechiara e Radio Oreb.

Le iscrizioni al pellegrinaggio si raccolgono preferibilmente entro il 6 settembre. Tutte le informazioni sul sito della diocesi o contattando la Segreteria diocesana dell’Azione Cattolica (0444226530)

Nel frattempo, in preparazione al pellegrinaggio del 18 settembre sono previsti due incontri storico-culturali per conoscere meglio il Monte Summano (vedi al link https://www.diocesivicenza.it/pellegrinaggio-diocesano-alla-croce-del-summano/): venerdì 2 settembre a Piovene Rocchette ore 20.30 “Un monte, due cime, tre santuari” e sabato 10 settembre a Santorso ore 17.00 “I girolamini, storia dell’ordine e della loro presenza sul territorio”.

Per l’occasione il cantautore Emanuele Fossi ha realizzato l’inno “Una mano verso il cielo” disponibile sul Canale YouTube della Diocesi di Vicenza.

Fonte: Diocesi di Vicenza