Pedemontana Veneta e Colli: Aperti a Ferragosto 2022

Anche quest’anno l’OGD Pedemontana Veneta e Colli propone Aperti a Ferragosto, un progetto che vuole essere un’occasione per valorizzare l’offerta turistica del territorio. Grazie all’iniziativa si vuole offrire ai visitatori la possibilità di conoscere musei, ville e castelli, parchi, giardini, chiese e luoghi di culto aperti per questa festività ma anche proporre rilassanti passeggiate tra le colline, magari coronando il tutto con una degustazione di vini e piatti tipici locali.

In occasione del week end di Ferragosto l’OGD Pedemontana Veneta e Colli organizza un evento.

Venerdì 12 agosto:

si terrà Tra le Malghe al Tramonto, escursione a cura dell’OGD Pedemontana Veneta e Colli in collaborazione con Chiara Bertacco, Guida Ambientale – Escursionistica.

Ritrovo alle ore 17:00 presso Bocchetta Granezza. Un itinerario facile di circa 8 km dedicato alla natura altopianese e al mondo dell’alpeggio sul Giro delle Malghe.

Alle ore 20:00 Malga Mazze Inferiori a Lugo di Vicenza delizierà i partecipanti con una cena a base di prodotti locali.

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni inviare un’e-mail a: info@visitpedemontana.com.

Oppure contattare telefonicamente il numero: 0445804837 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero: 3792117336.

Sono numerosi gli eventi organizzati nella Pedemontana Veneta in occasione della giornata di Ferragosto.

Per l’occasione l’OGD ha creato una sezione dedicata sul sito internet dove troverete tutte le iniziative in programma per questa festività: https://bit.ly/3zpjW60

– Il Comune di Thiene organizza una visita guidata dal titolo: Alla scoperta di due gioielli architettonici nel quartiere San Vincenzo.

La proposta prevede la visita guidata alla chiesa di San Vincenzo e successivamente alla chiesa della Pentecoste.

– Il Castello di Thiene aprirà al pubblico le porte dei suoi bellissimi saloni affrescati e delle scuderie.

– Il Parco Natura Aganè in Contrà Vanzi a Monte di Malo aprirà il chiosco km0.

– Il Comune di Lusiana Conco prevede l’apertura del Villaggio Preistorico Monte Corgnon, del Museo Etnografico Palazzon e del Giardino Alpino Dario Broglio. Sarà inoltre accessibile La mostra “Ritorneremo a volare”.

– Il Comune di Arsiero, all’interno della rassegna Agosto Arsierese, propone per la giornata la Sagra della trota con gustose trote dei nostri torrenti.

– A Valli del Pasubio ad attendere il pubblico ci sarà la 53^ Sagra della Sopressa.

– A Zugliano si terrà Zugliano Summer Festival.

– Isola Vicentina festeggia Ferragosto con la Tradizionale Sagra dell’Assunta e la Sagra di San Rocco.

– A San Pietro Valdastico si terrà la Festa dell’Emigrante con il Pranzo dell’Emigrante e la presentazione del libro: Tutta un’altra storia – La Grande Guerra raccontata dalle donne e dai bambini.

– A Tonezza del Cimone si terranno le iniziative Ferragosto in Pontara e Ferragosto in pineta. È inoltre previsto il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell’Antiquariato ed Artigianato Artistico.

– A Vestenanova si terrà l’apertura della chiesa di S. Antonio Abate.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa Aperti a Ferragosto 2022 e sulle singole iniziative si prega di visitare il sito internet www.visitpedemontana.com

