Partito Democratico Vicenza

Sarà una campagna elettorale intensa e breve quella che ci sta portando alle prossime elezioni politiche il 25 settembre prossimo.

Dopo la caduta del Governo Draghi, per opera di Lega, FI e 5S, i partiti hanno dovuto comporre liste, presentare programmi e simboli.

Ora che l’Italia non è più sotto l’ombrellone inizia la competizione.

Il Partito Democratico candida a Vicenza come capolista alla camera il suo Segretario Nazionale, Enrico Letta.

Da qui, lunedì 29 agosto, partirà la corsa a Roma proprio con il leader PD che sarà presente alle 20.45 allo Spark di Torri di Quartesolo.

Sarà una festa popolare, che richiamerà persone da tutto il Veneto. Si parlerà di un’Italia che guarda ai giovani, alle imprese, alle famiglie, all’Europa ed ai diritti. La sfida che abbiamo accettato in Veneto ed a Vicenza è grande, un’opportunità che il PD deve cercare di ottimizzare parlando ai lavoratori, agli artigiani e commercianti, insomma a quell’economia che fa della nostra provincia una potenza.

Poi c’è la sanità, che da anni denunciamo essere in arretramento profondo, là cementificazione selvaggia della nostra regione e la conseguente scomparsa di suolo verde, le famiglie, il caro bollette ma anche turismo ed associazionismo.

Sarà un evento straordinario che darà il via non solo alla campagna elettorale, ma anche ad un modo di fare politica che negli anni non è stato ascoltato per il massiccio populismo della Lega che ha illuso migliaia di vicentini e veneti su federalismo e imprese.

È tutta una questione di scelta da che parte stare e crediamo che in tanti faranno una scelta consapevole: non consegnare il nostro Stato alla destra più estrema e anti-europeista di sempre.

Davide Giacomin, Segretario Provinciale Partito Democratico

