Parco Retrone Vicenza: modifiche alla circolazione per il Ferrock

In occasione della manifestazione Ferrock, organizzata a Parco Retrone dal 31 agosto al 4 settembre, sono previste alcune modifiche alla circolazione stradale della zona.

In particolare, nei giorni 28 e 29 agosto e dal 5 al 7 settembre dalle 8 alle 20 sarà chiusa alla circolazione via Malvezzi, dall’incrocio con via Beroaldi a Parco Retrone.

Dal 31 agosto al 2 settembre dalle 18.30 alle 19.30 e nei giorni 3 e 4 settembre dalle 15.30 alle 19.30 non si potrà circolare in via Negrin, Meldolesi, Malvezzi e Beroaldi.

Infine, chiude alla circolazione via Giaretta dal 31 agosto al 2 settembre dalle 19.30 alle 2 e nei giorni 3 e 4 settembre dalle 14 alle 2.