Noi siamo il Centro riformista, faremo una campagna sui contenuti

“Siamo pronti per una campagna elettorale basata su contenuti e su temi che il prossimo Governo dovrà affrontare. C’è chi basa la campagna elettorale su slogan e su poltrone!

Noi andiamo avanti preoccupati per la crisi economica,

per la crisi ambientale, per le tensioni internazionali che stanno scoppiando e spiegheremo come affrontarle, a testa alta e coerenti per l’unico centro riformista e moderato”.

QUI puoi trovare e scaricare il nostro programma.

Si parte! Sarò candidata nel mio territorio!

Nel collegio Veneto2 (comprende le province di Vicenza,Verona e Padova). Una candidatura in un territorio che mi onoro di rappresentare da anni nelle mie esperienze alla Camera e al Senato.

Sarò candidata insieme al capolista Carlo Calenda e continuerò a portare avanti le istanze del territorio in Parlamento!

Voglio ringraziare tutta la comunità di Italiaviva, Ettore Rosato e soprattutto Matteo Renzi per la fiducia nei miei confronti e per il coraggio in questo momento difficile per il Paese!

Avanti insieme per il territorio veneto e per un’ #Italiasulserio!

Mi permetto di chiedere a tutti coloro che credono nell’importanza politica del Terzo Polo, di aiutarci in questa campagna elettorale che sarà in un periodo anomalo, veloce e complicata.

Qualcuno tenderà a radicalizzarla verso i raggruppamenti elelttorali opposti ed estremi. L’unica via riformista invece è quella utile per l’Italia. Il Terzo Polo formato da Italia Viva e Azione.

Ho bisogno del tuo sostegno.

Suggerimenti, proposte, iniziative sul territorio. Se conosci persone, amici da contattare per questo territorio, comunicacelo.

Sono a disposizione, come sempre, per migliorare la nostra proposta politica a tutela e per la crescita sociale, economica, morale del nostro Territorio.

Contattami all’idirizzo mail: info@danielasbrollini.it

https://www.italiaviva.it/

Italia Viva – Via Galvani 18

Montecchio Maggiore, Vi 36075

Italy