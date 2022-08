Musei civici Vicenza, orario estivo prolungato fino al 30 settembre

La direzione dei Musei civici ha deciso di prorogare l’orario di apertura estivo fino al 30 settembre.

“I numerosi turisti presenti in città chiedono di poter accedere ai musei in una fascia oraria più ampia nel pomeriggio – spiega l’assessore alla cultura -. Il riscontro ci arriva dalle segnalazioni che provengono all’ufficio turistico. Anche per questo, visto che i numeri degli accesi ai musei sono in costante crescita, abbiamo deciso di prolungare l’orario estivo con apertura alle 10 e chiusura alle 18. L’unica eccezione riguarda il Teatro Olimpico che, per motivi legati alla programmazione degli Spettacoli classici, torna all’orario 9-17”.

Pertanto, dall’1 al 30 settembre i Musei civici osserveranno i seguenti orari: Palazzo Chiericati, la Chiesa di Santa Corona e il Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18; il Museo del Risorgimento e della Resistenza aprirà, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.15 alle 18; Le Gallerie di Palazzo Thiene saranno aperte da giovedì a domenica dalle 10 alle 18.

Il Teatro Olimpico ritornerà all’orario consueto, dalle 9 alle 17, per consentire lo svolgimento della stagione degli Spettacoli Classici.

La Basilica palladiana rimarrà aperta, come di consueto, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, mentre la terrazza sarà visitabile dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18.

In orario serale la terrazza con servizio bar è aperta venerdì e sabato, dalle 19 all’una di notte, domenica dalle 18.30 alle 23.

Per tutte le sedi l’ultimo ingresso è previsto 30 minuti prima della chiusura.

L’ufficio Iat, Informazione accoglienza turistica di piazza Matteotti 12, rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18 (0444320854, iat@comune.vicenza.it)

L’infopoint e la biglietteria in Basilica palladiana sono aperti da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì, 0444222855).