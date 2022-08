Marostica, Alpini in piazza

con il concerto della Fanfara dei Congedati della Brigata Alpina Cadore

L’evento con sfilata e carosello in programma sabato 3 settembre, in attesa delle celebrazioni del 2023 per il centenario della sezione

Grande evento in Piazza degli Scacchi

firmato dalla sezione di Marostica dell’Associazione Nazionale Alpini. È il concerto della Fanfara dei Congedati della Brigata Alpina Cadore, formazione di 84 elementi che, su repertorio di tradizione alpina ma anche lirica e classica, si esibirà sabato 3 settembre nella famosa scacchiera già allestita con le tribune della Partita a Scacchi in programma dal 9 all’11 settembre.

È l’omaggio degli Alpini di Marostica alla città che rappresentano ormai da 100 anni. L’evento, infatti, è l’occasione per annunciare anche le celebrazioni del centenario della sezione, in calendario per il 2023.

“L’evento vede in piazza il cuore del nostro volontariato, l’Associazione Alpini e l’Associazione Pro Marostica.

Fra gli Alpini e Marostica, in particolare, c’è un profondo legame di collaborazione e di cooperazione, appena concretizzato ad esempio con l’acquisto di un mezzo per il trasporto sociale – dichiara il sindaco Matteo Mozzo – Per questo non abbiamo esitato ad offrire la nostra piazza per questa importante manifestazione che celebra la cultura alpina e che anticipa il grande anniversario del 2023. Per l’occasione anche il nostro Castello Inferiore sarà vestito a festa: la facciata sarà illuminata con il tricolore, grazie al nuovo impianto appena inaugurato”.

“Siamo onorati di ospitare nella nostra città questa celebre formazione

– commenta il presidente della sezione ANA di Marostica Fortunato Pigato – Il concerto sarà l’occasione per presentare l’anniversario del 2023 e per premiare e ricordare personalità del corpo degli alpini, ma soprattutto abbiamo voluto creare un forte momento di aggregazione per i soci, dopo il periodo segnato dal Covid. Vi aspettiamo numerosi perché sarà uno spettacolo meraviglioso”.

“La cerimonia e il concerto degli alpini sono di fatto il primo evento collaterale della Partita a Scacchi – spiega Simone Bucco, presidente di Pro Marostica – Abbiamo così concordato di allestire con anticipo le tribune dello spettacolo, rendendole disponibili per questa manifestazione di forte richiamo per il pubblico. I vessilliferi della Partita a Scacchi inoltre firmeranno un personale benvenuto. Che dire, W gli Alpini!”.

“Siamo molto felici di essere ospitati a Marostica in una delle nostre rare uscite, anche se abbiamo viaggiato con successo in Argentina, Francia, Svizzera e in gran parte d’Italia – commenta Fiorello De Poloni, presidente della Fanfara – La Fanfara è composta per la maggior parte di vicentini e nelle fila ci sono anche dei marosticensi. Sarà una bella festa!”

Non solo musica per questo prestigioso appuntamento

al quale sono attese migliaia di persone, oltre alle delegazioni di vari comuni italiani. La cerimonia inizia con l’alzabandiera (ore 15.30), poi l’ammassamento in via Panica per la sfilata (ore 17.30) che attraverserà Corso Mazzini, Porta Bassano, Via Pizzamano, via 4 Novembre e il Castello Inferiore; quindi il carosello in Piazza degli Scacchi (ore 18.00), seguito dall’esibizione dei Vessilliferi della Partita a Scacchi (ore 18.30), per arrivare al concerto della Fanfara (ore 20.45). Alle 23.30 l’Ammaina Bandiera.

L’ingresso al concerto è libero, anche se l’Associazione Alpini propone una raccolta benefica con offerta libera a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori “LILT” per il progetto di ristrutturazione dell’ambulatorio di Marostica, concesso dal Comune.

In caso di maltempo il concerto si terrà al Palasport 2 di Bassano del Grappa.

Marostica, 22 agosto 2022 –

Immagini della conferenza stampa al Castello Inferiore con (da sx) Simone Bucco (presidente Pro Marostica), Fiorello De Poloni (presidente Fanfara Cadore), Matteo Mozzo (sindaco di Marostica), Fortunato Pigato (presidente ANA Marostica)