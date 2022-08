Marostica, al via l’allestimento delle tribune per la Partita a Scacchi

Chiusa la piazza per una quarantina di giorni in vista dell’atteso evento al quale stanno contribuendo molti volontari con pulizia e allestimenti.

In vista della Partita a Scacchi di Marostica

a personaggi viventi, in programma dal 9 all’11 settembre, sono iniziati i lavori di allestimento delle tribune per il pubblico. Piazza Castello rimarrà quindi chiusa al traffico per circa quaranta giorni per accogliere la manifestazione e gli eventi collaterali, che inizieranno il 3 settembre e termineranno il 14 settembre con il concerto di Andrea Bocelli, organizzato da DuePunti Eventi.

“Si tratta di una chiusura programmata.

Esercenti e cittadini dovranno sostenere qualche disagio a favore di uno degli eventi più importanti della città che rende Marostica famosa nel mondo – dichiara il sindaco Matteo Mozzo –

Oltre all’allestimento delle tribune, in questi giorni in molti si stanno adoperando per rendere il nostro centro storico sempre più accogliente. In particolare ringraziamo i volontari di Associazione Pro Marostica che nella notte del 14 agosto hanno lucidato piazza e scacchiera in vista dello spettacolo.

Un eccellente lavoro di squadra e una dimostrazione di vero attaccamento alla città”.

“L’allestimento delle tribune, iniziato il 16 agosto, sarà ultimato il 2 settembre. Potranno accogliere 3.600

posti a sedere e offriranno, da quest’anno, una visuale migliorata grazie ad una leggera modifica della

pendenza – spiega Simone Bucco, presidente di Associazione Pro Marostica –

Siamo entrati nel vivo dell’organizzazione della Partita a Scacchi e tutta la città è coinvolta nei lavori di allestimento e di abbellimento.

Dopo la pulizia della piazza,

i volontari stanno procedendo con i primi posizionamenti degli elementi scenici, dal ponte levatoio alle bandiere, mentre sono iniziati gli allestimenti dei camerini dei figuranti all’Oratorio Don Bosco e a Palazzo Baggio.

Insomma, ci sono grande fermento e, soprattutto, tanto lavoro da fare, ma siamo tutti molto motivati e concentrati per la riuscita dello spettacolo dopo quattro anni di attesa, investimenti ed impegno”.

Marostica, 19 agosto 2022

Fonte www.comune.marostica.vi.it