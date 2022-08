Marano Vicentino: ennesimo attacco alla Lega

Rubata la targa in metallo dalla bacheca comunale.

“Solo una settimana fa ignoti avevano staccato dalla bacheca comunale in gestione alla locale Sezione della Lega un volantino plastificato con il volto di Matteo Salvini, per riposizionarlo sulla stessa a testa in giù.

Un chiaro riferimento a quanto accadde in Piazzale Loreto a Milano nel 1945, a dimostrazione di come in alcuni ambienti dell’estrema sinistra venga tuttora interpretato il confronto democratico.

Ma ecco che, qualche giorno fa,

si è verificato l’ennesimo attacco ai danni della stessa Sezione della Lega di Marano Vicentino: il 4 agosto è stato infatti denunciato il furto della targa in metallo, affissa sulla parte alta della stessa bacheca, che riportava la denominazione ed il simbolo del partito politico.

Questi atti sono soltanto gli ultimi di una lunga serie di manomissioni, atti vandalici ed intimidazioni subite negli ultimi anni dalla Sezione della Lega di Marano Vicentino e dai suoi rappresentanti, puntualmente documentati e denunciati senza tuttavia ottenere mai una soluzione al problema.

Più volte è stato proposto all’Amministrazione comunale di Marano Vicentino di dotare le bacheche comunali di coperture frontali trasparenti munite di serratura e di potenziare il sistema di videosorveglianza esterno al municipio al fine di poter individuare i colpevoli, senza tuttavia ricevere mai una risposta concreta.

Una situazione divenuta oramai intollerabile,

che pone molti cittadini davanti ad un quesito: l’evidente immobilismo dell’Amministrazione comunale in tal senso è da intendersi dovuto ad un’omissione di operatività amministrativa, oppure ad una colposa sottovalutazione del problema?

Se il Sindaco non è nemmeno in grado di garantire la libertà di espressione democratica che avviene mediante le bacheche comunali affidate in gestione ai Gruppi consiliari e ai partiti politici, farebbe forse meglio a dedicarsi a tempo pieno all’attività di intrattenimento presso le sagre paesane.

Cosa che, secondo le cronache locali, gli riesce pure bene”.

Lo dichiara il deputato della Lega Erik Pretto, già Consigliere comunale a Marano Vicentino.

Marano Vicentino, 7 agosto 2022