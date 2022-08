Maltempo: previsti temporali intensi con vento e grandine

Maltempo, previsti dalle 13 di oggi e fino a venerdì mattina temporali intensi con vento e grandine.

La protezione civile comunale monitora la situazione e conferma l’invito a mettere in sicurezza i propri beni.

La perturbazione atlantica annunciata ieri è in piena attività sull’Italia centro settentrionale.

Sul vicentino sono transitati, da ieri sera a stamane, tre strutture temporalesche che si sono generate sul lato del fronte freddo.

Tale fenomenologia non ha intaccato in maniera particolare il potenziale a disposizione della perturbazione, pertanto fin dalle 13 di oggi, con l’avvicinamento del fronte, anche su Vicenza saranno possibili nuovi temporali, anche di forte intensità, con vento e grandine.

“Alla luce di queste nuove previsioni – commenta l’assessore delegato- la protezione civile comunale rimane in allerta e monitora l’evolversi della situazione. Ribadiamo tutti i suggerimenti già dati ai cittadini per ridurre l’esposizione a possibili rischi e limitare eventuali danni ai propri beni”.

L’amministrazione comunale conferma quindi fino a domani venerdì 19 agosto l’indicazione di evitare le zone esposte durante i temporali e di ricoverare preventivamente i propri beni più delicati o fragili, gli animali domestici, le automobili, le tende da sole e gli oggetti che possano essere smossi dal vento o danneggiati dalla grandine.

Aggiornamenti sull’evolversi della situazione saranno pubblicati sul sito del Comune e sui social network dove l’amministrazione è presente con proprie pagine istituzionali.