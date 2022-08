Ludovica Martinez completa il reparto centrali dell’Anthea Vicenza Volley

Volley serie A2 femminile girone B

Classe 2005, è reduce dall’anno in under 18 e B2 alla Bartoccini Fortinfissi Perugia, club di A1

Una giovanissima promessa

che ha scelto l’Anthea Vicenza Volley per il suo percorso di crescita, forte della fiducia della società e di coach Ivan Iosi.

Il reparto centrali della squadra biancorossa di A2 femminile è ora al completo con l’arrivo di Ludovica Martinez, classe 2005 e lo scorso anno in under 18 e B2 del sodalizio di A1 di Perugia.

Sarà lei, dunque, a completare il reparto nel cuore della rete insieme alla confermata Lisa Cheli e a un altro volto nuovo, Alice Farina.

Nata il 30 settembre 2005 a Taormina (Messina), Ludovica è originaria di Santa Teresa di Riva, paese siciliano dove si è avvicinata al volley all’età di 8 anni.

Il primo passaggio è stato alla Kondor Catania, vincendo i titoli regionali under 14 e under 16.

Successivamente, il biennio a Roma, prima in maglia Volleyrò Casal de’ Pazzi nella stagione interrotta dal Covid (serie C under 16) e poi alla Fenice, giocando under 17, under 19 e B2 nella stagione 2020-2021.

Infine, la scorsa annata in Umbria, difendendo i colori della Bartoccini Fortinfissi Perugia (club di A1) nelle formazioni under 18 e B2, sostenendo alcuni allenamenti con la prima squadra della massima serie e andando in panchina nel match contro Roma.

“Non vedo l’ora – le sue parole – di iniziare l’avventura a Vicenza, per me sarà un anno ricco di esperienze nuove e dove il livello sarà molto alto.

Sono molto contenta per questo e cercherò di fare il mio meglio per raggiungere tutti gli obiettivi. Il mio modello di centrale è Raphaela Folie e la scorsa stagione mi è servita per definire meglio il mio ruolo, visto che in passato ho giocato anche da opposta e da posto quattro”.

“In armonia con la società – le parole di coach Ivan Iosi – abbiamo ritenuto che inserire una giovane di prospettiva potesse riflettere il senso del progetto sportivo di Vicenza Volley; valorizzare chi dimostra volontà di lavorare e dare il meglio di sé per crescere costantemente, ossia prerogative fondamentali nel viaggio che abbiamo deciso di intraprendere.

Le caratteristiche tecniche di Ludovica possono essere un punto di partenza importante per poter coniugare futuribilità e qualità presente; ha, senza dubbio, buoni presupposti per poter essere un elemento valido nel nostro roster e nel contempo un range di maturazione ancora molto ampio.

Non manca di determinazione, desiderio di fare e laboriosità: elementi decisivi per il percorso da costruire insieme”.

IL PUNTO SUL ROSTER –

Si avvicina alla conclusione il mosaico biancorosso, con Ludovica Martinez che completa il reparto centrale affiancando Lisa Cheli e Alice Farina. Caselle complete anche nelle palleggiatrici (Florencia Ferraro e Sonia Galazzo) e nelle opposte (Julia Kavalenka e Lidia Digonzelli).

Il libero è Silvia Formaggio, mentre il parco di schiacciatrici annovera Jessica Panucci, Eugenia Ottino, Gaia Munaron e Chiara Groff.

Nelle foto, Ludovica Martinez

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza

Vicenza, 13 agosto 2022