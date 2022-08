Sabato 27 agosto – Illusioni, amore, nuove generazioni e introspezione sono i temi della terza giornata di B.motion teatro

In scena il collettivo francese AÏE AÏE AÏE, MAT Movimenti Artistici Trasversali e Caterina Marino, a partire dalle 18.45

La terza giornata di B.motion teatro, SABATO 27 AGOSTO, la sezione che Operaestate dedica alla drammaturgia contemporanea, ha inizio alle 18.45 ( in replica alle 19.45) al Ridotto Teatro Remondini con Ma Biche et Mon Lapin del collettivo francese AÏE AÏE AÏE, costituito da Julien Mellano e Charlotte Blin.

Lo spettacolo è un susseguirsi di piccoli racconti,

accompagnati da musica, ma senza parole, in cui si assiste alla vicenda amorosa di diverse coppie, tra delusioni e illusioni, in una danza di oggetti di scena manipolati abilmente dai due interpreti.

Sono oggetti diversissimi, che ricordano i souvenir o i gingilli dimenticati sugli scaffali, dal gusto kitsch, ripreso anche nel titolo, che vengono trattati però con grande raffinatezza sceni­ca fino a comporre un delicato spettacolo di meraviglie.

La musica, le luci e i gesti muti degli attori si uniscono a creare un ritmo perfetto dell’azione scenica, in cui quegli stessi oggetti permettono ai due protagonisti di sopravvivere e di essere liberati dall’ardore delle passioni.

Il filo rosso è infatti la storia di un uomo e una donna che s’incontrano, si innamorano, si abitua­no, litigano e si lasciano e un nuovo amore li aspetta dietro l’angolo.

Con umorismo e meraviglia, il collettivo mette in scena il gioco dell’amore, delle sue illusioni e disillusioni.

Julien Mellano è un autore, direttore artistico, performer e scenografo francese.

Le sue creazioni sono un’ode all’immaginazione, al confine tra teatro e visual art per portare il pubblico in mondi divertenti ed enigmatici, in una combinazione di desolazione e ilarità. Charlotte Blin costruisce, tra scrittura e manipolazione di oggetti delle drammaturgie dal linguaggio giocoso, in cui l’umorismo e la malinconia spesso si fondono come avviene nelle relazioni umane.

Entrambi sono membri del collettivo AIE AIE AIE (OH NO!) che lavora all’intersezione di diversi linguaggi: teatro, arti visive e musica, producendo fin’ora 15 spettacoli, presentati in diversi contesti in Francia e a livello internazionale.

Lo spettacolo sarà replicato anche domenica 28 agli stessi orai, sempre al Ridotto Teatro Remondini.

La programmazione continua alle 20.30 al Teatro Remondini con la prima nazionale di Miele, il nuovo progetto di Jonathan Bertolai, direttore artistico di MAT Movimenti Artistici Trasversali, realizzato con la collaborazione del Teatro del Giglio di Lucca e della Città del Teatro di Cascina e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il lavoro è il risultato di una ricerca iniziata nel 2018, a partire dal racconto “Fuga dall’aracnotesta” di George Saunders, per poi riflettere su alcune tematiche che ruotano attorno all’alterazione del proprio sé e alla reale possibilità di uscire da sistemi sociali che condizionano il nostro inconscio fin dalla nascita.

Da queste premesse è nato un progetto collettivo in cui la scrittura di scena è il frutto del coinvolgimento e delle proposte di ciascun performer, che fa di Miele un lavoro corale e collettivo, arricchito della creatività di ciascuno. Lo spettacolo assume così la forma di un esperimento, un rito, che accompagna il pubblico dal sentire, fino al sentirsi parte di una società che porta sempre più lontani dalle pulsioni più antiche, umane ed animali.

Sul palco infatti si vedono diversi personaggi che,

come insetti, si muovono secondo comportamenti predefiniti e ripetuti, come fossero creature quasi anestetizzate, perché inserite in una società palliativa, che ha perduto ogni impulso primordiale e le ha rese reduci di un’umanità dimenticata.

Questo “sciame” popola una struttura scenica che rimanda ad un alveare in cui si svolge un rito alchemico, primordiale e antico.

Attraverso questa struttura, Miele stimola una riflessione sull’alterazione del senso critico causata da costrizioni sociali, talvolta accettate inconsciamente, e lascia il pubblico con una domanda fondamentale: abbiamo la libertà di poter scegliere chi essere? In scena Pier Giuseppe di Tanno, Glorai Dorliguzzo, Ian Gualdani e Adele Cammarata. Il suono è curata da Hubert Westkemper e le musiche sono di Giacomo Vezzani.

Mat-Movimenti Artistici Trasversali

nasce nel 2022 a Lucca, dall’esperienza pregressa del Teatro del Carretto, da cui ha voluto distinguersi continuando però a valorizzare e promuovere il Repertorio del Teatro del Carretto e la sua rilevanza nel teatrodi ricerca internazionale.

Riprendendo le parole di Kandinkskij che definisce il Teatro come “campo magnetico per tutte le arti” MAT vuole essere un contenitore teatrale multiforme, un’impresa che opera su più ambiti. Con l’obiettivo di ricercare e arricchire l’offerta culturale del territorio, MAT favorisce collaborazioni con realtà culturali nazionali e internazionali, e incentiva le contaminazioni tra Teatro, arti visive, performative e musica.

Diretto da Jonathan Bertolai con la consulenza artistica di Giacomo Vezzani e Giacomo Pecchia, MAT intende arrivare a coinvolgere nella nuova ricerca un pubblico eterogeneo e trasversale, con il quale coltivare un rapporto di scambio duraturo e continuativo.

La giornata si conclude alle 22 alla Sala Da Ponte

con Still Alive di Caterina Marino, vincitore della segnalazione speciale premio scenario 2021, nato allo scopo di valorizzare nuove idee, progetti e visioni di teatro per la ricerca e l’inclusione sociale.

Il lavoro nasce da un malessere personale dell’autrice, regista e interprete di Still Alive, che in una fase della propria vita si è trovata a fare i conti con uno stato depressivo in cui non riusciva ad immaginare il futuro e ad immaginarsi in esso, un’impossibilità di proiettarsi in un luogo o in uno spazio.

Un malessere che tuttavia accomuna l’umanità intera nell’epoca contemporanea della globalizzazione; uno stato di mal de vivre che deve essere analizzato in chiave politica e sociale non più solo personale, come scrive il filosofo e saggista Mark Fisher nel suo testo “Realismo capitalista”, fondamentale per il lavoro di Caterina Marino.

Still Alive nasce prima come testo

per poi diventare drammaturgia e spettacolo, assumendo fin da subito un impianto scenico spoglio e perlopiù bianco, simile a quello di uno studio fotografico o di un limbo.

Lo stesso titolo, d’altronde, riecheggia le nature morte che prendono il nome di ‘still life’ e che vengono fotografate o dipinte.

E proprio come una natura morta Caterina Marino abita il palco in quanto entità statica ed esplora le fasi attraversate da un corpo depresso, tra il rifiuto e l’accettazione di una condizione non solo personale ma umana, in un tentativo di attraversare l’abisso per poi risalire e trovare la luce.

Con la collaborazione alla regia di Marco Fasciana, Caterina Marino crea una drammaturgia che lascia filtrare il mondo esterno tramite video e interviste, curati dall’artista visivo e video creator Lorenzo Bruno, ma anche attraverso un contatto continuo con il pubblico, ovvero l’incontro con l’altro che può rivelarsi ancora salvifico e fonte di vita.

Caterina Marino

si diploma come attrice presso la Scuola di Teatro di Bologna Galante Garrone. Studia inoltre con Mario Perrotta, Michele Sinisi, Andrea Baracco, Lisa Ferlazzo Natoli. Da sempre interessata ad una ricerca autoriale, nel 2018 è co-creatrice di Come quando è primavera, spettacolo

finalista al Premio Scenario Infanzia e attualmente in distribuzione. Nel 2021 è autrice, regista e interprete di Still Alive, progetto vincitore della Segnalazione Speciale al Premio Scenario 2021.

