Isola Vicentina: 6^ Marcia dei Castellari

Partenza: Isola Vicentina – Centro Sportivo O.Socche in via Vallorcola dalle ore 7:30 alle ore 9:00.

Evento podistico ludico motorio di Km. 4 – 12 – 18 Terreno: pianeggiante 4/ collinare 12-18.

Gli itinerari della 6^ Marcia dei Castellari sono percorribili dalle ore 07.30 alle ore 13.00.

Numero ristori: 1x Km4 2xKm.12 3xKm18 + 1 finale.

Chiusura delle iscrizioni: per i Gruppi il venerdì sera antecedente l’evento contattando i seguenti recapiti telefonici: tel. 331 1538541, tel.3314191083. Per i Singoli partecipanti la mattina fino all’orario massimo della partenza.

Contributo di partecipazione:

Contributo a sostegno dell’evento € 2,50 euro – Maggiorazione non socio FIASP € 0,50.

Per maggiori informazioni : https://www.facebook.com/events/1372542123239405?ref=newsfeed

Ulteriori punti di interesse in loco

Villa Bertolini (Castelnovo) – Piazza San Vitale 2 , 36033, Isola Vicentina

Villa Bertolini a Isola Vicentina è una villa che risale al Quattrocento. Restaurata durante il XIX secolo, attualmente ospita la scuola dell’infanzia “R Cardarelli”.

Santuario di Santa Maria del Cengio – Via del Convento, 17, 36033, Isola Vicentina

La chiesa di Santa Maria del Cengio venne nominata per la prima volta nel 1192 nel Liber Censuum probabilmente perché nata come pieve, come luogo di riposo dei viandanti o come cappella dell’antico castello.

Chiesa di San Leonardo (Ignago) – Piazza IGNAGO 1, 36033, Isola Vicentina

La chiesa di San Leonardo a Ignago sorse, con molta probabilità, per devozione dei lavoratori tedeschi immigrati nel Vicentino durante il XV secolo.

