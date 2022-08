Ipag Ramonda al trofeo Mimmo Fusco con la diretta Rai Sport

La squadra di Montecchio è una delle quattro squadre scelte a livello nazionale per la manifestazione dedicata al telecronista scomparso nel 2005. Dovrà battersi con Monza, Busto Arsizio e Volley Bergamo

Per la prima volta

l’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda è stata chiamata a partecipare al Trofeo Mimmo Fusco, che si giocherà alla e-work Arena di Busto Arsizio il 19 e 20 ottobre.

Le due giornate saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.

La squadra vicentina sarà l’unica squadra di A2 delle quattro partecipanti alla manifestazione, intitolata al telecronista Mimmo Fusco, scomparso prematuramente nel 2005, che è stato la voce della pallavolo femminile in Rai. Gli altri team sono infatti tutti di A1: e-work Busto Arsizio, Vero Volley Monza e Volley Bergamo 1991.

Subito prima del campionato, che prenderà il via il 23 ottobre al Palaferroli di San Bonifacio con il derby con Anthea Vicenza, la squadra castellana andrà dunque a disputare una delle più importanti manifestazioni pallavolistiche nazionali, che ha 28 anni di storia e nell’albo d’oro annovera società blasonate come Busto Arsizio, vincitrice dell’edizione 2021 del torneo, Pesaro, Perugia, Ravenna e Modena.

Oltre ad essere un evento sportivo di riferimento per il volley italiano,

il quadrangolare regala ogni anno borse di studio a studentesse-pallavoliste che si sono distinte nello studio e nello sport, appartenenti a famiglie poco abbienti. Dal 2019 l’evento gode del patrocinio e del contributo della Regione Lombardia.

“Siamo orgogliosi di essere stati chiamati a partecipare a un torneo così importante – sottolinea il coach Marco Sinibaldi -, che ci vedrà impegnati contro tre squadre in altissima fascia. Noi sulla carta partiamo come la squadra più debole, essendo in A2, ma sono dell’idea che giocare contro le più forti sarà di grande stimolo per prepararci all’inizio del campionato.

Noi partiremo con gli allenamenti lunedì prossimo e i carichi di lavoro saranno mirati ad affrontare non solo il lungo campionato che ci aspetta, ma anche le otto amichevoli programmate, tra cui questo quadrangolare”.

Il presidente Carla Burato

(foto in copertina) condivide la soddisfazione per la partecipazione: “Sono fiera del risultato raggiunto, frutto dell’impegno di tutti noi per arrivare a questo importante traguardo – dice -.

È la prima volta che partecipiamo a questo prestigioso torneo e non vediamo l’ora di confrontarci con squadre così importanti. La telecronaca in diretta Rai sarà un’occasione importante di visibilità per gli sponsor di maglia, che sapremo certamente valorizzare al meglio”.

Vicenza, 27 agosto 2022