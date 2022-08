Incidente bus-auto nella galleria di San Vito

Alle 17:45, di mercoledì,

i vigili del fuoco sono intervenuti nella galleria di San Vito lungo la SS 50 bis ad Arsiè per lo scontro tra un bus turistico estero e un’autovettura: tre feriti.

L’incidente a circa 500 metri dall’imbocco della galleria dal lato della Valsugana.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con i volontari del Basso Feltrino e successivamente il personale del distaccamento di Feltre impegnati su un altro intervento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto il conducente, rimasto incastrato.

L’uomo e la passeggera dell’auto sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM e trasferiti in ospedale.

Assistito dal personale del 118 anche l’autista del bus rimasto leggermente ferito.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Il traffico lungo la galleria è al momento bloccato.

Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la rimozione in sicurezza dei mezzi.