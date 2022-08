In arrivo nel vicentino 54 nuovi carabinieri

“Una bella notizia per la nostra provincia e la nostra città”

“Una bella notizia per Vicenza e i vicentini!”

Il presidente della Provincia e sindaco del Comune di Vicenza non nasconde la soddisfazione per l’arrivo di 54 nuovi carabinieri assegnati al Comando Provinciale di Vicenza.

Completato l’iter di addestramento,

i carabinieri andranno a rinforzare tutte le 5 Compagnie del Comando vicentino (16 alla Compagnia di Thiene, 7 a quella di Schio, 11 nelle valli Agno e Chiampo, 11 a Vicenza, 9 a Bassano del Grappa), suddivisi nelle varie Tenenze e Stazioni.

“L’intera provincia beneficerà dell’arrivo di nuovi carabinieri -commenta il presidente e sindaco- avremo maggiori presenze operative sul territorio, che significa maggiore sicurezza sia reale che percepita.

Ringrazio il Comando Generale per l’attenzione che ci ha riservato.

Ricordo infatti che questi 54 nuovi arrivi si aggiungono ai 62 carabinieri che hanno potenziato il Comando Provinciale giusto due anni.

Ringrazio anche e soprattutto il comandante provinciale Colonnello Nicola Bianchi, che ben conosce il territorio vicentino e le sue esigenze e che si è speso in prima persona per questa assegnazione.

Con il colonnello Bianchi, così come con il prefetto e le forze di polizia operative nel vicentino, Provincia e Comuni lavorano in stretta sinergia, per monitorare al meglio il territorio, con una programmazione coordinata e condivisa che garantisce maggiore efficacia.

Ai nuovi carabinieri do il benvenuto a nome delle istituzioni e della comunità: troverete in noi alleati per svolgere al meglio il vostro lavoro.”

Provincia di Vicenza