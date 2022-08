Il laboratorio di Viacqua accreditato per l’analisi di nuovi parametri dell’acqua

ll laboratorio chimico e microbiologico di Viacqua ogni giorno analizza i campioni prelevati nell’ambito dei piani di controllo della qualità dall’acqua erogata all’utenza e dell’acqua restituita all’ambiente dopo la depurazione.

La struttura, attualmente ospitata presso l’impianto di depurazione di Thiene, certifica la qualità dei propri processi aggiungendo alle prove già accreditate la determinazione di 22 metalli con la tecnica ICP-MS (spettrometria di massa a plasma induttivamente accoppiato). La migliore tecnologia oggi disponibile in termini di accuratezza e sensibilità per l’analisi multi-elementale in acque destinate al consumo.

L’accreditamento del processo analitico per determinare questi 22 parametri permette a Viacqua di svolgere con alti standard qualitativi un monitoraggio ad ampio spettro ed approfondito sulle acque di falda e di sorgente in modo da rilevare i metalli anche sotto forma di semplici tracce (dell’ordine di parti per bilione, cioè microgrammi del metallo presenti in un litro di acqua).

La normativa in materia di acque destinate al consumo umano prevede infatti l’obbligo di accreditamento per i laboratori che eseguono controlli sulle acque potabili e definisce inoltre specifiche caratteristiche di prestazione che il metodo di analisi applicato deve soddisfare.

Le analisi periodiche effettuate da Viacqua verificano l’eventuale presenza e le quantità di metalli pesanti (quali Arsenico, Piombo, Mercurio, Cadmio e Cromo) nell’acqua in modo da prevenire e contrastare i potenziali pericoli per la salute.

Il recente accreditamento qualifica ulteriormente il laboratorio di Viacqua, garantendo la gestione “in house” dei controlli ed ampliando l’offerta analitica della rete ViveracquaLab. Le prove accreditate sono passate da 8 nel 2019 a 20 nel 2021 ed i parametri analizzati con procedure accreditate secondo gli standard della norma ISO/IEC 17025 sono passati da 37.082 nel 2019 a 76.830 nel 2021.

Il Direttore Generale di Viacqua, Alberto Piccoli

“L’intensa opera di controllo e tutela della risorsa idrica – spiega il Direttore Generale di Viacqua, Alberto Piccoli – deve essere attuata con sempre più maggiore specializzazione ed accuratezza. In particolare, la ricerca di contaminanti emergenti e metalli pesanti ci permette di attivare eventualmente preventive ed immediate procedure di contrasto a garanzia degli utenti. Questo nuovo accreditamento è per Viacqua motivo d’orgoglio e va riconosciuto il merito ai tecnici che ogni giorno operano nel nostro laboratorio con la massima professionalità.”