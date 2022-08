Il Giardino di Alice 2022 – Storie da Mangiare

Rassegna di teatro per famiglie il 7 agosto 2022 – Giardino Salvi domenica mattina alle ore 9:45

La quarta domenica della rassegna

di teatro per famiglie Il Giardino di Alice – Storie da mangiare ha per protagonisti i pupazzi animati. La Compagnia Teatro a Dondolo porta in scena al Giardino Salvi di Vicenza lo spettacolo I tre porcellini di Pian del Porco.

La storia si svolge su una ridente collina, pascoli, fattorie e qualche cantina, gente al lavoro, gente al riposo e non lontano un bosco ombroso … com’è bella la vita a Pian del Porco!

I tre maiali, Gerardo (porco comodo), Cinto (rude maiale di bosco) e Lola (frivola porcella grigia), con i loro buffi screzi quotidiani vi si trovan proprio bene…ma in agguato c’è un lupo scalcagnato con la sua allettante proposta: l’Hotel di lusso Insaccati e Contenti!

Riusciranno i tre porcellini a scoprire l’inganno e rifiutare l’allevamento intensivo?

Michela Cannoletta conduce gli spettatori in uno spettacolo ironico giocato su doppi sensi suini adatto ad adulti e bambini ed accompagnato da una performance musicale dal vivo, grazie al contributo di Silvia Lo Sapio.

Al termine dello spettacolo, all’ombra della splendida Loggia Valmarana, Il Centro Ortodontico Vicentino, partner della rassegna, condurrà un laboratorio ludico sul tema dell’alimentazione. Inizio spettacolo ore 9,45. Ingresso unico 3 Euro. La prenotazione è vivamente consigliata al sito https:// www.exvuototeatro.it/project/il-giardino-di- alice-2022/

La foto è di Elisa Vettori e ritrae l’attrice Michela Cannoletta.

Presentazione generale della rassegna IL GIARDINO DI ALICE 2022

Dal 14 Luglio torna a Vicenza la rassegna di teatro per famiglie Il Giardino di Alice, organizzata dalla compagnia vicentina exvUoto teatro con il sostegno del Comune di Vicenza. Quest’anno la rassegna si articolerà in 10 appuntamenti: le consuete 6 domeniche ai Giardini Salvi al mattino alle 9:45 a partire dal 17 Luglio verranno riunite sotto il titolo di “Storie da Mangiare” e, da quest’anno, 4 eventi gratuiti troveranno sede nei parchi gioco di quartiere fuori dal centro sotto il titolo di “Storie di fuoco, di acqua, di terra e di vento”.

Qui i piccoli spettatori incontreranno nuovamente i personaggi di un Veneto antico che già l’anno scorso avevano abitato il Giardino Salvi: lo striosso Nazareno (Andrea Dellai), la marantega Clarice (Martina Pittarello), Cristoforo il salbaneo (Tommaso Franchin), l’anguana Aissa (Beatrice Niero), Giacinto il massariol (Gabriele Grotto) e il sindaco della città di Salvi (Valentina Brusaferro).

“Vogliamo portare la nostra proposta di teatro di comunità anche nei quartieri, per coinvolgere la popolazione che con più difficoltà potrebbe raggiungere il centro” dicono Tommaso Franchin e Andrea Dellai di exvUoto teatro, organizzatori della rassegna.

“Crediamo che il teatro possa davvero cambiare i luoghi e la percezione

che si ha di essi e questo si può fare solamente con il sostegno di tutta la comunità” continuano. Per questo la rassegna si avvale di una ormai consolidata formula di partnership tra pubblico e privato e numerose sono le aziende che hanno deciso di scendere in campo accanto alla compagnia per la realizzazione della stessa.

Ogni partner è stato coinvolto nella creazione dei laboratori ludici sul tema della sostenibilità alimentare che seguono gli spettacoli. Cereal Docks, Centro Ortodontico Vicentino e Birrificio Ofelia si occuperanno così della creazione di laboratori coinvolgenti per i più piccoli, ma anche per il loro genitori.

Alda Europe co-curerà l’evento del 18 Agosto al parco giochi di via Roma.

Quest’anno inoltre c’è una bellissima novità, grazie al sostegno dell’Assessorato alla cultura e dell’Ufficio Parchi Storici, verrà aperta al pubblico per la prima volta dopo anni la Loggia Valmarana, che accoglierà gli spettatori dopo gli spettacoli o in caso di pioggia.

“E’ un vero piacere aprire alle famiglie – afferma l’assessore alla cultura Simona Siotto – il giardino e il loggiato della Loggia Valmarana, un luogo nato per ospitare momenti di cultura e che si prepara ad accogliere gli spettatori e ad essere un possibile palcoscenico per gli spettacoli teatrali della rassegna.

Sottolineo inoltre che insegnare ai nostri bambini l’importanza della sostenibilità alimentare è un’attività educativa fondamentale soprattutto in questo periodo di grandi cambiamenti climatici nel quale siamo chiamati ad adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente fin dalla tenera età”.

CALENDARIO EVENTI RIMANENTI

Giovedì 18 Agosto ore 18:00 Parco giochi di via Roma

STORIE DI TERRA con Andrea Dellai e Tommaso Franchin

Domenica 21 Agosto ore 9:45 Giardino Salvi

DAI NONNA! LIVE – STORIE DA GUSTARE – Teatro 19

Laboratorio a cura di Birrificio artigianale Ofelia

Sabato 27 Agosto ore 18:00

Parco giochi di via Giuriato – San Pio X

STORIE DI VENTO con Martina Pittarello e Gabriele Grotto

Domenica 28 Agosto ore 9:45 Giardino Salvi

LUPUS IN FABULA – Ass. Segni d’infanzia Laboratorio a cura di Cereal Docks SPA