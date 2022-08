Il Festival Vicenza in Lirica al Viest Hotel il 29 agosto

29 agosto 2022 – Il Festival Vicenza in Lirica e il Viest Hotel uniti per l’arte e l’ospitalità: protagoniste le giovani voci del masterclass di Barbara Frittoli

Il 29 agosto alle 21.00, il Festival Vicenza in Lirica ospita il concerto degli allievi della seconda masterclass di Barbara Frittoli. L’evento si terrà nella prestigiosa location del giardino del “Viest” Hotel (amico fedele del Festival) che in questa straordinaria occasione si apre a tutta la città con ingresso libero.

Il concerto sarà l’occasione per godere dei magnifici spazi all’aperto dell’hotel, struttura ricettiva che unendo eleganza, modernità e benessere, conferma la continua crescita di Vicenza come polo attrattivo/turistico ed eccellenza nel settore dell’ospitalità e dell’hôtellerie. Il concerto persegue anche l’obiettivo del Festival “Vicenza in Lirica” di valorizzare il territorio e le sue attività imprenditoriali, colonne fondamentali dell’economia cittadina.

La parte musicale sarà affidata, come anticipato, ai brillanti giovani allievi della masterclass del soprano Barbara Frittoli, svolta dal 26 al 29 agosto presso gli spazi del Viest Hotel. La Masterclass ha visto la partecipazione di otto voci sopranili e di un mezzosoprano, provenienti dall’Italia, Grecia e Cina: dati che confermano il richiamo internazionale del Festival e della sua esperienza formativa. Ad accompagnarli al pianoforte nell’esecuzione di alcune tra le più celebri arie del melodramma il Maestro Alessandro Marini.

Il soprano Barbara Frittoli,

una delle voci italiane più apprezzate sui palcoscenici di tutto il mondo, è un’affezionata presenza al Festival, con il quale ha consolidato un rapporto duraturo di collaborazione e amicizia, tornando negli anni sia in qualità di artista ospite che di apprezzata docente, condividendo la visione di un festival non solo alla portata di un pubblico giovane, ma in grado anche di rendere le nuove generazioni protagoniste sul palcoscenico.

In questi anni, grazie alla sensibilità e all’impegno della direzione artistica del M° Andrea Castello, il Festival ha accompagnato al debutto in scena circa 150 artisti, oggi attivi sui più importanti palcoscenici nazionali e internazionali

Le giovani voci torneranno ad essere al centro della scena per un ultimo straordinario appuntamento ad ingresso libero il 1° settembre alle ore 21.00 al Chiostro di San Lorenzo.

Informazioni 3496209712 – www.vicenzainlirica.it