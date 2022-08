Il 25 settembre 2022 è un Comma 22

Se voti i partiti “tradizionali” è necessario ricordare che essi non sono democratici, né al loro interno, né all’esterno.

Se la democrazia non ha bisogno dei partiti, questi ultimi senza la democrazia non esistono; al più esiste il partito unico.

Se voti formazioni sedicenti “alternative”, una volta entrate nelle istituzioni o verranno omologate o facendo parte della minoranza-opposizione non avranno alcuna possibilità di far approvare le loro “riforme”.

L’astensione può essere una delegittimazione.

Ma un potere illegittimo s’è mai disapprovato?

Partiti ed elezioni stanno per essere superati.

Da più parti dell’Occidente si studia per reintrodurre il millenario sistema del sorteggio di cui in queste pagine abbiamo trattato a lungo.

Non puoi insegnare nuovi trucchi ad un cane vecchio.

Ecco perché necessita un innovativo progetto-proposta politico istituzionale.

Cosa è il Comma 22

Il Comma 22, o meglio, il paradosso del Comma 22, è un’apparente possibilità di scelta dove in realtà non è possibile nessuna scelta, per motivi logici ma poco chiari, poco evidenti.

Il Comma 22 viene fuori dal romanzo Catch 22 di Joseph Heller (1961), in cui agli aviatori viene a detto:

«Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo.»

Ai lettori la considerazione finale!

Enzo Trentin