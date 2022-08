Sono atterrati venerdì 26 agosto subito dopo le 12.15 all’ aviosuperfice Ca’ Quinta di Sarego, terza terza tappa della 15/ma migrazione a guida umana dell’Ibis eremita.

Lo stormo composto da 19 Ibis

a seguito di un deltaplano a motore con a bordo il pilota e la “mamma umana adottiva” e atterrato alle 12. 15 dopo essere patiti alle 10 da Collepietra (BZ).

Purtroppo 7 uccelli non hanno voluto volare sono e stati portati dal team in auto. Secondo i ricercatori del Waldrapp team e dovuto al fermo prolungato di 8 giorni in Austria, dopo la prima tappa da Salisburgo a Gerlos a causa delle previsioni meteorologiche non ottimali.

Per passare le Alpi attraverso il Passo Viezze di 2239 MT con successo,servono condizioni meteo stabili e correnti ascensionali termiche .Ci saranno altre 2/3 tappe che li condurranno nell’ aerea di svernamento all oasi di Orbetello in Toscana .

Il progetto della reintroduzione allo stato selvatico di questa specie scomparsa in Europa più di 400 anni fa, prevedere la creazione di un popolazione autonoma di 4 colonie con 350/400 esemplari.

Attraverso la migrazione guidata da parte dell’uomo si ricostruisce agli uccelli la memoria migratoria.

Una volta adulti migreranno autonomamente

verso i siti riproduttivi in Baviera. L’Ibis calvo settentrionale e uno degli uccelli più rari al mondo e sono poco più di 150 esemplari e sono tutti dotati di anelli di riconoscimento e trasmettitore GPS che trasmette la posizione a intervalli regolari ai ricercatori.

E grazie a questo progetto Life Reason for Hope Bentornato Ibis, sono ritornati a volare nei cieli d Europa.

Ora spetta a tutti noi a proteggerli e dargli una nuova possibilità di vita e questa tappa lascia anche un pezzo di storia nel vicentino.

Foto Pianezzola Dino, Sarego.