Grotte di Oliero: Valbrenta

Martedì 30 agosto ore 21.00 EARTHPHONIA SAPIENS LIVE

Un immersione sonora per riscoprire la natura e i suoi ecosistemi

Max Casacci e Mario Tozzi presentano il loro progetto di collaborazione nel paesaggio spettacolare delle Grotte di Oliero, tra le risorgive carsiche più grandi d’Europa

Tra i diversi anniversari celebrati da Operaestate Festival

non manca il bicentenario della scoperta delle Grotte di Oliero ad opera del botanico bassanese Alberto Parolini.

In questa occasione un duo innovativo composto da Max Casacci (produttore, compositore, sound designer e fondatore dei Subsonica ) e Mario Tozzi ( geologo, esploratore e comunicatore dei temi ambientali – foto in copertina) presenterà Earthphonia Sapiens Live il 30 agosto alle ore 21, nella suggestiva cornice delle Grotte di Oliero.

Un progetto immersivo di suoni, ritmi, parole e immagini per esplorare la Natura e i suoi ecosistemi, grazie alla collaborazione tra musica e scienza. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival – il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa qui in collaborazione con l’Unione Valbrenta.

Che suono ha la terra?

Lo racconta il fondatore dei Subsonica Max Casacci che presenterà il live del suo primo album solista Earthphonia, un viaggio di scoperta della natura delle melodie e dei suoi ritmi iniziato qualche anno fa in tempi di pandemia.

Un album che ha ispirato anche un libro omonimo edito da Slow Food Editore, scritto a quattro mani con il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi che accompagnerà la performance live.

Un progetto interdisciplinare, di ricerca a cui hanno collaborato anche diverse personalità provenienti dall’ambito musicale e scientifico, tra cui Stefano Mancuso, Michelangelo Pistoletto, Carlo Petrini, Mariasole Bianco e Vasco Brondi, in continuo dialogo con il musicista.

La stessa struttura dell’album accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro tra i diversi ecosistemi di paesaggi conosciuti come quello del Delta del Po con la sua biodiversità, per poi fluttuare insieme ai suoni dell’acqua del torrente Cervo di Biella o scoprire la musica nascosta nella roccia di un’antica scogliera dell’isola di Gozo.

Paesaggi sonori si susseguono durante la performance, un’immersione di sonorità che emergono dal lavoro di ricerca di Max Casacci e dai suoi viaggi, in ascolto dei ritmi della terra, dell’oceano, delle montagne fino al piccolo ecosistema di un’alveare, con i suoi ritmi frenetici.

Un cammino sonoro accompagnato dalle letture di Mario Tozzi tratte dal libro Earthphonia, che condurrà il pubblico in un viaggio fisico e mentale, integrando conoscenze e luoghi naturali all’insegna di una nuova idea di natura, luogo di contemplazione, ma anche luogo di cui bisogna prendersi cura in modo sostenibile.

Una performance interamente dedicata all’ambiente

e alla presa di consapevolezza dell’emergenza climatica, capace allo stesso tempo di generare meraviglia grazie ai suoni di una natura vibrante ritratta nelle potenti immagini di Marino Capitanio, selezionate in diretta dal visual artist Akasha.

Musica, immagini e parole si mescolano in Earthphonia Sapiens Live per dare voce ad una natura sonora, ma, come rivela Max Casacci, “non è relax da sottofondo, è una natura vibrante che talvolta rapisce in modo immersivo per poi caricarsi di ritmo e scuoterti fino a farti ballare tra la lava di un vulcano o sulla linea di basso realizzata con l’ululato di un lupo.

Tutta la Terra contiene musica, è musica del futuro, del mondo che sta per arrivare, ma che non possiamo aspettare in modo passivo, lo dobbiamo costruire”.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla Sala Da Ponte a Bassano del Grappa.

Prezzo: €15

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

