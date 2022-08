Green Orchestra ad Arzignano

Mercoledì 7 settembre – Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore Giovanni Fracasso: “Mercoledì 7 settembre Mercoledì by Night chiude in bellezza con un concerto della Green Orchestra con il progetto Beatles Today.

L’orchestra, composta di 17 elementi, propone i grandi classici dei The Beatles rivisitati per small big band più quartetto d’archi con voce femminile solista, grazie agli arrangiamenti originali e la direzione del Maestro Ettore Martin.

L’appuntamento è per le ore 21.00 in Piazza Libertà”

Il progetto “Beatles Today” crea un perfetto ponte tra la musica pop dei The Beatles e il jazz delle grandi orchestre, con un guizzo di modernità, rendendo fruibile lo spettacolo ad un pubblico appassionato e non delle diverse correnti stilistiche.

I The Beatles vengono così “elegantemente vestiti” da un grande organico senza perdere l’immediatezza e l’efficacia delle loro composizioni.

Nel corso degli anni la Green Orchestra ha avuto la possibilità di esibirsi in diverse e importanti rassegne musicali e festival, come Trieste Jazz Festival, Vicenza Jazz, Rassegna Ebano – Giardini dell’Arena (Padova). Nel 2021 esce, con l’etichetta Blue Serge, il primo album, l’omonimo Beatles Today!, che segna un risultato importante per l’orchestra e per l’Associazione.

Il progetto è di estrema rarità ed unico, in quanto si tratta di arrangiamenti mai suonati da nessuna altra formazione, con un organico di particolare interesse e senza possibilità di essere replicato da altre realtà musicali al di fuori della Green Orchestra.

Tutto il repertorio è composto da canzoni dei The Beatles arrangiate dal maestro Ettore Martin

L’Orchestra

Green Orchestra

Direttore/Arrangiatore/Sax Tenore: Ettore Martin

Voce: Alice Nereide Cossa

Archi:

Stefano Bellettato – Violino, Mattia Salin – Violino, Francesco Ferrarese – Viola, Elisa Lazzarin – Violoncello

Fiati:

Gilberto Pilon – Clarinetto, Fabio Zulato – Sax alto, David Trivellato – Sax Tenore, Yuri Argentino – Sax Baritono, Ludovico Rinco – Tromba, Massimo Fracasso – Tromba, Marco Convertino – Trombone, Marco Minorello – Trombone

Sezione ritmica:

Emanuele Ruggiero – Chitarra, Simone Vason – Basso, Carmine Bloisi- Batteria