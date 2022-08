“I delusi sono nel Centrosinistra. Letta può stare sereno, qui voti per lui non ce ne sono”. Giuseppe Castaman Lega

“Dispiace constatare che Enrico Letta continui ad attaccare il centrodestra e resti sempre generico sulle sue proposte, che sono slogan senza contenuto” – dichiara il candidato della Lega alla Camera, Giuseppe Castaman –

“L’aggressività politica che traspare nella retorica del segretario dem, quando pensa di parlare ai delusi della destra e invece parla solo agli illusi del suo partito, conferma che non conosce nè il Veneto, nè i Vicentini.

Questa è una terra che non accetta lezioni di politica o di economia dall’esterno e Letta dovrebbe avere un po’ più di rispetto per Vicenza e per la sua storia, mentre il suo atteggiamento e le sue parole, sempre all’attacco dell’avversario, mascherano la tipica supponenza di chi arriva dalla Capitale.

Questo i vicentini lo hanno già capito e le urne lo confermeranno.

Pensi meno ai delusi del centrodestra, che sono più una figura retorica che una realtà nel Veneto, e magari faccia le sue proposte se ne ha, perché una campagna elettorale fatta così non appassiona di sicuro il territorio che Letta dimostra di non conoscere”

Giuseppe Castaman