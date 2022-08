FSU Vicenza: Carraro si dimette

FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA:

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE CARRARO PER IMPEGNI PROFESSIONALI PERSONALI

Nella giornata di ieri il presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza Mario Roberto Carraro ha consegnato la lettera di dimissioni da consigliere di amministrazione.

A seguito di queste dimissioni, decade la carica di Presidente.

Come spiegato da Carraro stesso in una lettera indirizzata al Presidente della Provincia Francesco Rucco, le motivazioni sono legate agli impegni sempre crescenti in FSU per il coordinamento dei nuovi progetti di sviluppo universitario. Questi impegni, non del tutto prevedibili al 2020, data della sua elezione, risultano ora non più compatibili con l’attività professionale svolta da Carraro.

«Questi due anni di attività sono stati intensi

sia per numero di progetti avviati, sempre condivisi e forti del pieno supporto dei soci fondatori e sostenitori di FSU, sia per i risultati conseguiti, in linea con gli obiettivi strategici della Fondazione stessa.

L’avviamento di IUAV con i corsi da settembre 2022, la messa a disposizione dell’università del II e III stralcio di Viale Margherita, una nuova immagine di FSU e le convenzioni finalizzate a progetti specifici di ricerca e didattica con gli Atenei partner sono solo alcuni di questi risultati raggiunti.

Vorrei ringraziare per l’eccellente collaborazione sviluppata – oltre ai soci già menzionati – le Università partner, i consiglieri di amministrazione e gli strutturati di FSU, motore primo della Fondazione stessa.

Nella certezza di una continuità di azione per perseguire lo sviluppo dell’attività universitaria a Vicenza, voglio augurare buon lavoro alla futura Presidenza ed al consiglio di amministrazione per il proseguo delle attività in corso».

«Ringrazio Mario Roberto Carraro per il lavoro svolto – commenta il Presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco -.

Abbiamo sfide e obiettivi ambiziosi da raggiungere, nella consapevolezza che lo sviluppo della Città e della provincia non possa prescindere da quello dell’università a Vicenza.

Procederemo quindi in tempi brevi con la nomina di un nuovo componente per la Fondazione Studi Universitari».

Comunicato stampa n.21

3 agosto 2022