FISG pattinaggio di figura

A Courchevel prende il via la stagione di Junior Grand Prix

Prende il via domani a Courchevel, in Francia, la stagione 2022-2023 di pattinaggio di figura con la tappa inaugurale dell’ISU Junior Grand Prix, il più importante e noto circuito giovanile internazionale della disciplina, riservato ai pattinatori dai 13 ai 19 anni (21 per i partner maschili della danza e delle coppie di artistico).

Sul ghiaccio del Forum di Courchevel in programma tre giornate di gare per quello che è il primo di sette appuntamenti in calendario, concentrati da fine agosto a metà ottobre.

I migliori pattinatori del circuito si sfideranno poi nella finalissima in programma al Palavela di Torino dall’8 all’11 dicembre 2022.

Junior Grand Prix che celebra, nella stagione 2022-23, il suo 25° anniversario per una competizione inaugurata nel 1997 e che si è interrotta soltanto nella stagione 2020-21 per via della pandemia di Covid 19.

Quella al via da domani sarà un’edizione particolare,

caratterizzata dall’assenza di pattinatori provenienti dalla Russia, nazione che negli ultimi anni ha dominato spesso e volentieri la scena in campo internazionale.

Un’opportunità per tutti gli altri atleti di ambire, con maggiori possibilità, a risultati importanti e a posizioni di vertice in una competizione che vedrà al via oltre 300 pattinatori provenienti da 50 paesi membri dell’ISU.

L’Italia scende sul ghiaccio, domani a Courchevel, in campo maschile con Tommaso Barison (Fiamme Oro) e in campo femminile con Elena Agostinelli (IceLab), entrambi al debutto assoluto nel circuito.

Romano, 17 anni compiuti meno di una settimana fa, Barison si allena sul ghiaccio di Trento ed è accompagnato in Francia dall’allenatrice Tatiana Kapustina.

“Sarà una gara piena di emozioni per Tommaso che porterà sul ghiaccio programmi freschi, ancora in evoluzione, cercando di concentrarsi in particolare sugli elementi tecnici; il libero, in particolare, gli piace moltissimo – spiega l’allenatrice -.

Credo che questo appuntamento sia già un bel traguardo per Tommaso per gli sforzi che fa ogni giorno vivendo lontano da casa e per la sua famiglia che lo sostiene.

Un grazie a Trento che ci ha accolto come base di allenamento, a Gabriele Minchio che lavora a stretto contatto con lui e a Palaghiaccio di Mezzaluna che gli consente di allenarsi ogni qualvolta il ragazzo ha bisogno di stare a Roma“.

Allenata da Cristina Mauri, Elena Agostinelli, monzese classe 2006, fa invece base a Bergamo, sul ghiaccio di Icelab.

Nona agli scorsi Campionati Italiani Junior, il suo obiettivo sarà quello di gestire al meglio l’emozione del debutto; Elena porta in pista due programmi nuovi e, soprattutto, per la prima volta tutti i salti tripli in gara.

Questo il programma che vedrà impegnati gli azzurri:

Giovedì 25 agosto

Ore 14.00: short program femminile

Ore 19.00: short program maschile

Venerdì 26 agosto

Ore 16.45: free program femminile

Sabato 27 agosto

Ore 11.30: free program maschile

Il circuito Junior Grand Prix 2022-2023 sarà visibile integralmente sul canale Youtube “Junior Grand Prix”.